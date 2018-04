Minder transacties en dalende woningprijzen in Vlaanderen

In het afgelopen kwartaal daalde het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen met 4,1 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017.

Volgens de notarissen is die daling een gevolg van de afwachtende houding van kandidaat-kopers als reactie op de hervorming van de registratiebelasting.

"Begin 2016 en 2017 groeide het aantal vastgoedtransacties nog in Vlaanderen, nu remt de markt duidelijk af", ziet Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. "De kans bestaat dat die trend aanhoudt tot de nieuwe regeling voor de registratiebelasting van kracht wordt (in juni 2018, nvdr). Daarna verwachten we weer een stijging van het aantal transacties."

Op nationaal niveau daalde het aantal vastgoedtransacties met 2 procent. Vlaanderen is goed voor zo'n 60 procent van het aantal vastgoedtransacties in ons land en dus is de impact op de nationale cijfers belangrijk. Wallonië heeft een marktaandeel van 30 procent, Brussel is goed voor 10 procent van het aantal transacties.

De daling van het aantal vastgoedtransacties was voelbaar in alle Vlaamse provincies. De grootste dalingen noteerden de notarissen in Oost-Vlaanderen (-7,8 procent) en Antwerpen (-6,4 procent).

Goedkopere woningen

De terugval van de activiteit gaat ook gepaard met een prijsdaling. In Vlaanderen daalde de gemiddelde prijs van een woonhuis met 2 procent tot 266.199 euro. Op nationaal niveau klokt de gemiddelde prijs van een woning af op 240.578 euro, wat neerkomt op een prijsdaling van 1,3 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017.

Appartementen werden wel nog iets duurder in Vlaanderen. De prijsstijging van 0,6 procent brengt de gemiddelde prijs op 224.534 euro. Nationaal was er een prijsdaling van 0,4 procent tot 217.392 euro.

