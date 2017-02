Managementbuy-out bij industriebouwer Alheembouw

Op het Wetenschapspark in Diepenbeek is dinsdagvoormiddag het startschot gegeven van de bouw van de nieuwe bouwcampus 'Construction Academy' van Confederatie Bouw Limburg.

Belgen hebben niet alleen een baksteen in de maag, maar investeren duidelijk ook in de renovatie en de inrichting van hun woonst. Dat is één van de opmerkelijke resultaten van een enquête die uitgevoerd werd in opdracht van FISA, de organisator van grote nationale beurzen zoals Batibouw en Cocoon.