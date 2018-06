Luxevastgoed meer in trek: Villa's dubbel zo snel verkocht als vijf jaar geleden

Dat blijkt woensdag uit een marktanalyse van Van der Build, onderdeel van Dewaele Vastgoedgroep en gespecialiseerd in luxevastgoed. De notarissen merken in de eerste vijf maanden van dit jaar inderdaad een uitzonderlijke toename van de verkoop, maar dan wel enkel in de categorie van het uitzonderlijk vastgoed, met een prijskaartje van een miljoen euro of meer.

Vorig jaar werden er volgens Van der Build in België 12 procent meer grote woningen, villa's en landhuizen verkocht in vergelijking met 2016, goed voor in totaal 20.076 luxepanden en 7,2 miljard euro. 'Maar sinds begin dit jaar is er sprake van een ongeziene boom: nu al zijn er evenveel villa's tussen 750.000 en 1,5 miljoen euro verkocht als drie jaar geleden', klinkt het.

Bij de notarissen klinkt het dat er tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar in België een toename was met 21 procent in de categorie van het vastgoed met prijskaartje van meer dan een miljoen euro. 'Het hele dure segment is inderdaad aan het bewegen', zegt Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be. 'Een toename met 21 procent, dat is erg veel.'

In de categorie tussen 500.000 euro en een miljoen euro is er volgens de notarissen dan weer nauwelijks een stijging (+2 pct). 'Dit zou wel eens het einde kunnen inluiden van de crisis in het luxevastgoed', zegt Van Opstal. 'De prijzen in het luxevastgoed liggen dan ook nog altijd onder die van vijf jaar geleden, en het algemene economische klimaat in België is goed. Ondernemers hebben vertrouwen en goed gevulde orderboekjes, en zij zijn vaak het publiek dat die woningen koopt.'

Daarnaast speelt volgens Van Opstal mogelijk ook het huidige beursklimaat een rol, waarbij mensen die de voorbije twee à drie jaar mooie meerwaarden gerealiseerd hebben, die willen vastzetten in vastgoed.

Van der Build ziet als verklaring voor de toename het einde van de bankencrisis en het herwonnen vertrouwen in de Belgische economie. 'En wat nog het meest opvalt: de kopers van luxevastgoed verjongen. Daar waar het tien jaar geleden nog voornamelijk vijftigers waren die in het topsegment kochten, zijn het vandaag vooral gezinnen en kopers tussen de 30 en 45 jaar die zich op de villamarkt begeven', luidt het.

'We zien nog altijd dat heel wat gezinnen duidelijk op zoek zijn naar villa's op het platteland, met ruimte voor de kinderen, ook al druist dat in tegen de gedachte van het nieuwe wonen', zegt Benjamin Benoit, vastgoedmakelaar bij Van der Build. 'De domeinen van 1 hectare en meer hebben het moeilijker, simpelweg omdat mensen beseffen dat dit veel onderhoud en kosten met zich meebrengt. Daartegenover zien we dat herenhuizen in de stad nog steeds in trek zijn bij een oudere generatie.'

Luxevastgoed stond vorig jaar gemiddeld 149 dagen te koop, waar dat in 2013 nog 315 dagen was. Die snellere verkoop wordt verklaard door de meer correcte prijzen.