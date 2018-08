Lichte correctie in vastgoed op komst

De mediaanprijs van huizen in Vlaanderen haalt in de eerste helft van 2018 voor het eerst 250.000 euro, of 1000 euro meer dan eind 2017. De prijs van een appartement bereikt 196.500 (+1%), een stijging met 11 procent tegen 2012. "Ik word niet warm of koud van deze prijsevolutie", reageert Iain Cook, de managing director van het vastgoedkantoor ERA Belgium. "Rust geniet mijn voorkeur. De prijs van appartementen stijgt de jongste jaren wel wat sneller, zeker in de steden. Ze zijn begeerd omdat ze betaalbaar blijven. Bovendien trekken meer gezinnen naar de stad."

