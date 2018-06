Kustvastgoed: minder topaanbod drukt prijs in Nieuwpoort

In Trends, editie 'Vastgoed aan de kust' ,vindt u alle prijzen en tendensen per gemeente. We bieden u dagelijks een overzicht per gemeente. Vandaag Nieuwpoort. Lees ook: Vastgoed aan de kust: oud is out

In Nieuwpoort ging de prijs van de appartementen in 2017 licht achteruit (-2,1%). Dat blijkt uit de cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De mediaanprijs bedraagt 230.000 euro. Nergens aan de Vlaamse kust daalde de prijs van de appartementen zo scherp als op de zeedijk van Nieuwpoort (-9,4%). Toch blijft de prijs van 265.000 euro op deze toplocatie de tweede hoogste aan de kust, na Knokke-Heist.

"De verkoop van verouderde appartementen drukt de prijs", stelt Peter Taffeiren, de CEO van de ontwikkelaar POC Partners. "Die zal stijgen als de nieuwe projecten op de markt komen. De zeedijk van Nieuwpoort kende een vreemd fenomeen. Tijdens de crisisjaren daalden de prijzen er, maar de prijs van de grond bleef stijgen. De promotoren bleven tegen elkaar opbieden, wat erop wijst dat ze een fundamenteel vertrouwen hadden in Nieuwpoort."

Volgens de Crombrugghe & Partners betaalt men voor nieuwbouw in Nieuwpoort gemiddeld 3950 euro per vierkante meter, een daling van 1,3 procent tegenover vorig jaar. De vastgoedadviseur wijst erop dat er weinig appartementen op toplocaties te koop zijn, wat de gemiddelde prijs drukt.

Op de dijk bereikt de prijs van nieuwbouw tussen 8000 en 10.000 euro per vierkante meter. Daar zijn heel wat spelers actief, zoals ION, Group Caenen en Sea Coast. Het opvallendste project in ontwikkeling is 'Cond'OR, een woontoren met 23 bouwlagen van Condius. Een andere toplocatie is de Havengeul, waar een nieuwbouwappartement 5000 euro per vierkante meter kost.

Visionair

Aan de Albert I-laan, naast de Havengeul, start POC Partners met fase 5 van zijn luxeproject Jan Turpin. De prijs schommelt tussen 4000 tot 7000 euro per vierkante meter. Taffeiren noemt de verbinding van Nieuwpoort-Bad met Nieuwpoort-Stad via nieuwe ontwikkelingen langs de Havengeul en de promenade "een visionaire beslissing".

"Vroeger was in Nieuwpoort alles mogelijk in de vastgoedontwikkeling, maar door een zorgvuldige planning bouwde het stadsbestuur de stad uit tot een van de highlights van de kust, die ook in de winter zijn troef kan uitspelen als winkelcentrum", weet Taffeiren. "Vroeger hadden enkel Knokke-Heist en Oostende deze commerciële troef. Na de relatief moeilijke periode op de vastgoedmarkt, beleven we in Nieuwpoort sinds 2015 weer de vette jaren."

Voor een woonhuis geldt in Nieuwpoort een bescheiden mediaanprijs in vergelijking met andere kustgemeenten: 227.000 euro, een fractie minder dan in 2016. "Vooral in Nieuwpoort-Stad zijn er nog mooie huizen, meestal bewoond door lokale mensen", aldus Taffeiren. "Nieuwpoort heeft er belang bij een levende stad te zijn voor de lokale bevolking. Ik pleit tegen mijn winkel, maar ik denk dat het beter is dat in Nieuwpoort-Stad niet te veel appartementen worden ontwikkeld."