Kustvastgoed: koopjes op de renovatiemarkt in Koksijde-Oostduinkerke

In Trends van 14 juni 'Vastgoed aan de kust' vindt u alle prijzen en tendensen per gemeente. We bieden u dagelijks een overzicht per gemeente. Vandaag Koksijde-Oostduinkerke. Lees ook: Vastgoed aan de kust: oud is out

" De jongste weken is het druk. Maar het is een inhaalbeweging. Want de verkoop is dit jaar aarzelend gestart door de communicatie over de verlaging van de registratierechten. Het heeft even geduurd voor de mensen begrepen dat die nieuwe regeling niet van toepassing is op tweede verblijven." Vincent Beuten, de zaakvoerder van ERA Servimo (met vestigingen in Oostduinkerke, Koksijde, Sint-Idesbald, Nieuwpoort en De Panne), is gematigd tevreden over de verkoopactiviteit in de jongste vijf maanden.

Vooral in Sint-Idesbald trekt de vraag naar vakantievastgoed aan. "Daar verwacht ik op korte termijn een prijsklim. Ik merk dat kopers er almaar minder onderhandelen over de prijs. Sint-Idesbald is een kleine, rustige en authentieke kustgemeente. Een kunstenaarsgemeente ook, die ook culinair top is geworden, onder meer dankzij het sterrenrestaurant van de bekende slager Dierendonck en Bakker Stephan." Het duurst zijn appartementen nabij de Zeilclub, weet Beuten. "Daar liggen de prijzen voor nieuwbouw rond 4000 à 5000 euro per vierkante meter afhankelijk van het afwerkingsniveau."

In Koksijde staan de prijzen licht onder druk, ervaart Beuten. "Dat geldt niet voor de nieuwbouw", benadrukt hij. "Op de Zeelaan hebben we in Residentie Villa Lynn zeven van de negen appartementen op plan verkocht. Nieuwbouw met een hoge afwerkingsgraad ligt goed in de markt." Hij wijst er ook op dat het gemeentebestuur blijft investeren. Na de heraanleg van de Zeelaan, de winkelas van Koksijde, wordt nu de zeedijk tussen Koksijde en Sint-Idesbald onder handen genomen.

Oostduinkerke zit volgens Beuten ook nog altijd in de lift. "Vooral in de wijken Duinpark - ook het Klein Knokke genoemd vanwege de stijl van de appartementen - Sint-André en Groenendijk zijn de prijzen stevig. Voor jonge appartementen met een vrij uitzicht liggen de prijzen er tussen 5000 à 7000 euro per vierkante meter."

Twee snelheden

De prijsstatistieken tonen een dubbel beeld van de vastgoedmarkt in Koksijde-Oostduinkerke. De notarissen noteerden in 2017 een daling van de mediaanprijs voor appartementen van 1,9 procent tot 230.000 euro. Appartementen op de dijk incasseren zelfs een tik van 4 procent. Voor nieuwbouwappartementen komt het studiebureau de Crombrugghe & Partners dan weer uit op een stijging van 3,6 procent tot 4350 euro per vierkante meter. "Verouderde appartementen geraken moeilijk verkocht en dalen in prijs", zegt Vincent Beuten. "Dat merken we vooral in Koksijde. Voor kandidaat-kopers die niet bang zijn voor renovatiewerken biedt dat kansen."