Kustvastgoed: hoop op beter in Middelkerke en Westende

In Trends, editie 'Vastgoed aan de kust' ,vindt u alle prijzen en tendensen per gemeente. We bieden u dagelijks een overzicht per gemeente. Vandaag Nieuwpoort. Lees ook: Vastgoed aan de kust: oud is out

In Middelkerke steeg de mediaanprijs van de appartementen met 2,8 procent naar 200.000 euro, leren de cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Dat is een tiende lager dan het gemiddelde aan de kust. Middelkerke is na De Panne de goedkoopste kustgemeente voor appartementen.

"Middelkerke en Westende is de badplaats voor de middenklasse. De prijzen kenden een zeer stabiel verloop", weet Gregory Caenen van Group Caenen, dat er zijn hoofdzetel heeft. Volgens recente cijfers van de notarissen zou de mediaanprijs van een appartement in Westende 15 procent lager zijn dan in Middelkerke. Toch doet Westende het goed, want de prijzen stegen er met 9 procent in 2017.

"We schrijven hier al enkele jaren een succesverhaal", weet Stephane Vanhaekendover (Group Caenen), die in die regio makelaar is. "Die trend zet door. In het eerste kwartaal hebben we al de helft van de jaaromzet van 2017 gerealiseerd."

Op de dijk daalde de prijs voor een appartement in Middelkerke-Westende met 3,3 procent om te landen op 222.500 euro. Peter Becue van Agence Becue: "Er is geen nieuw materiaal op de dijk. Een nieuwbouwappartement kost er minstens een half miljoen. Een groter aanbod zou de mediaanprijs onmiddellijk doen pieken."

Ook Westende verwerkte op de dijk een klap. "Er worden vooral oude appartementen verkocht", weet Vanhaekendover. "De renovatiekosten worden verrekend in de prijs. De nieuwbouwappartementen op de dijk doen het dan weer erg goed tegen 3700 euro per vierkante meter."

De prijs van nieuwbouw nam dit jaar in Middelkerke toe met 3,3 procent, leren we uit de cijfers van de Crombrugghe & Partners. De kopers tellen er 3150 per vierkante meter neer.

Boost op de dijk

Becue verwacht wel meer activiteit op de zeedijk. Volgend jaar starten renovatiewerken, waardoor er meer ruimte zou komen voor terrasjes. "De nieuwe promenade zal zeker een boost geven. De rest van Middelkerke verbetert ook. Ik heb wel de indruk dat heel wat mensen hun appartement willen verkopen, maar afwachten tot Middelkerke een stuk aantrekkelijker is geworden en ze dus een hogere prijs kunnen halen."

Nergens aan de kust stegen de prijzen van woonhuizen in 2017 zo sterk als in Middelkerke-Westende. Ze piekten met 13 procent naar 208.750 euro. Zo geeft de gemeente de rode lamp in dit segment door aan De Panne. "Vooral jonge zinnen kopen woonhuizen, maar ze zijn ook in trek als tweede verblijf", aldus Becue, "terwijl de appartementen toch vooral als tweede verblijf worden gekocht." Vanhaekendover bevestigt: "De appartementen worden ook in Westende typisch gekocht door vijftigers, die er hopen hun oude dag te slijten."