Kustvastgoed: er kan nog meer bij in Oostende

In Trends, editie 'Vastgoed aan de kust' ,vindt u alle prijzen en tendensen per gemeente. We bieden u dagelijks een overzicht per gemeente. Vandaag Oostende. Lees ook: Vastgoed aan de kust: oud is out

In de prijsstatistieken van de notarissen is Oostende een van de grote winnaars. De mediaanprijs voor Oostendse appartementen klom in 2017 een stevige 7,2 procent hoger tot 185.000 euro. Alleen in Bredene (+12,5%) en De Haan (+ 16,2%) noteerden de notarissen een nog grotere prijstoename.

Dat positieve elan lijkt door te zetten in 2018. "Het jaar is goed begonnen", zegt Filip Dermul, de zaakvoerder van Agence Dermul. "Na de communicatie over de verlaging van de registratierechten vreesde ik even voor een aarzeling bij kandidaat-kopers, maar daar hebben we uiteindelijk weinig van gemerkt. Dat de nieuwe regeling niet geldt voor tweede verblijven, speelt wellicht mee. Maar ik denk dat veel mensen ook terecht geredeneerd hebben dat wachten op die verlaging niet per se voordelig is. Want wat je wint door de lagere registratierechten, zou je weleens kunnen verliezen door een opwaartse druk op de prijzen als gevolg van die maatregel."

Opvallend is wel dat de prijzen van appartementen op de Oostendse zeedijk niet dezelfde steile prijscurve volgden. De mediaanprijs steeg er slechts met 2,2 procent tot 260.000 euro. Filip Dermul is niet verrast. "De cijfers van de notarissen omvatten zowel de verkopen van bestaande als van nieuwbouwappartementen", duidt hij. "De nieuwbouwprijzen liggen hoger en zitten in de lift. Op de zeedijk is er nauwelijks nieuwbouw. Dat weegt op de prijsontwikkeling. Temeer omdat er op de dijk relatief veel verouderde appartementen zijn."

Hij voegt er wel aan toe dat er op de dijk veel "verborgen of latente meerwaarde" in het vastgoed zit. "Met een goede renovatie kan je de waarde van een appartement op de zeedijk makkelijk met 30 procent opkrikken. Die renovaties gebeuren nu volop. Maar zolang die panden niet op de markt komen, merk je dat niet in de prijsstatistieken."

De cijfers van het studiebureau de Crombrugghe & Partners voor de Oostendse nieuwbouwmarkt laten een prijsdaling van 2,5 procent tot 2900 euro per vierkante meter zien. Maar het studiebureau geeft aan dat dat wellicht een onderwaardering is. De in de berekening opgenomen projecten liggen vooral op mindere locaties.

Structureel sterk

Filip Dermul is ook optimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de Oostendse vastgoedmarkt. "De aantrekkingskracht van Oostende is structureel", zegt hij. "Het is bekend dat de ligging cruciaal is voor vastgoed. Wel, Oostende ligt dicht bij van alles. Uiteraard hebben we de zee, maar er is veel meer: een station, een luchthaven, een vlotte aansluiting op de snelweg, een jachthaven, een groot ziekenhuis, een interessant cultureel aanbod, zeer goede horeca enzovoort. Diversiteit in het aanbod is de specialiteit van Oostende. Ik heb de indruk dat meer en meer meerwaardezoekers dat beginnen te ontdekken."

Dermul heeft het over een kantelmoment en verwijst naar de lancering van de Sky en Waves Towers van Vastgoedgroep Degroote (zie kader). "Oostende kwam daarmee nationaal op een positieve manier in het nieuws. En ook de Oostendenaars onthalen het project goed." Maar Degroote is niet de enige ambitieuze projectontwikkelaar in Oostende. Zo krijgt het nieuwe stadsdeel Oosteroever stilaan vorm. Groep Versluys en Burco (Baalskaai) van Jean Decloedt van de gelijknamige baggersfamilie hebben er hun eerste projecten opgeleverd en zijn al volop bezig met de verkoop en de bouw van nieuwe gebouwen. Aan de andere kant van de stad is Immobel (Marnix Galle) onlangs begonnen met de verkoop van het grootschalige residentiële project O'Sea.

Voor een overaanbod vreest Filip Dermul evenwel niet. "Het is juist positief dat de topspelers in het vastgoed voor Oostende kiezen", meent hij. Bart Versluys, de zaakvoerder van Groep Versluys, bevestigt: "We ervaren een toenemende interesse voor Oostende. De mensen komen naar hier om te kijken en te vergelijken. Dat is positief. Vergeet ook niet dat al die projecten in fases op de markt komen. Bovendien is er in het centrum van de stad nauwelijks ruimte voor nieuwe ontwikkelingen."