Kustvastgoed: Blankenberge is nog altijd budgetvriendelijk

In Trends, editie 'Vastgoed aan de kust' ,vindt u alle prijzen en tendensen per gemeente. We bieden u dagelijks een overzicht per gemeente. Vandaag Blankenberge. Lees ook: Vastgoed aan de kust: oud is out

In Blankenberge is de mediaanprijs van appartementen in 2017 met 7,7 procent gestegen, tot 195.000 euro. Met die forse stijging overtroeft Blankenberge de meeste andere kustgemeenten. Toch zit het nog altijd in de categorie van de budgetvriendelijke kustgemeenten.

Op de dijk noteerden de notarissen een prijstoename van 26,9 procent. Die opstoot brengt de mediaanprijs er op 247.500 euro. Het uitzonderlijk hoge percentage wijst op een inhaalbeweging na een correctie in de voorbije jaren.

"In het verleden zijn er wel enkele gedwongen verkopen geweest op de dijk", weet Bart Vandemoortele, de zaakvoerder van Immo Marina. "Vaak ten gevolge van renovatiekosten. Een gevelrenovatie kost een eigenaar al gauw 10.000 euro. Als ook het dak moet vernieuwd worden, komt daar 2000 of 3000 euro bij. Sommige eigenaars willen of kunnen dat niet opbrengen."

Voor een recent gerenoveerd appartement op de zeedijk met twee slaapkamers en een oppervlakte van 80 vierkante meter is 260.000 tot 280.000 euro een realistische prijsvork, volgens Vandemoortele. Dat zijn evenwel niet de topprijzen in Blankenberge. De hoogste prijzen worden betaald aan de achterzijde van de zeedijk, in de Franchommelaan. Daar hebben de appartementen zonneterrassen en bieden ze uitzicht op de jachthaven. "Voor een gelijkaardig tweeslaapkamerappartement moet je rekenen op een meerprijs van 50.000 tot 70.000 euro in vergelijking met een appartement op de dijk", aldus Vandemoortele.

Beperkte nieuwbouwmarkt

In het totaal van de vastgoedtransacties aan de kust heeft Blankenberge een aandeel van 7,8 procent, zo leert de Notarisbarometer. Aan de oostkust is het daarmee na Knokke (18%) de belangrijkste vastgoedmarkt. 2017 was een goed jaar voor de Blankenbergse vastgoedmarkt. De verkoopactiviteit klom vorig jaar met 6,1 procent. 2018 begon volgens Bart Vandemoortele wel aarzelend.

"De verwarring over de verlaging van de registratierechten heeft de boel vertraagd", zegt hij. "Maar sinds april ervaren we toch een versnelling. In de prijsklasse tot 350.000 euro gaat de verkoop vlot. Daarboven wordt het moeilijker. Op de nieuwbouwmarkt zien we een veel beperkter aanbod dan pakweg tien jaar geleden. Bovendien zijn nieuwe appartementen hier relatief duur."

De prijsstatistieken van het studiebureau de Crombrugghe & Partners laten een erg vlak prijsverloop zien op de Blankenbergse nieuwbouwmarkt. De prijs per vierkante meter stabiliseert al twee jaar op 3050 euro. In vijf jaar is er een prijsstijging van 2,5 procent.