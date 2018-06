Kustvastgoed: appartementen in de lift in De Haan

In Trends, editie 'Vastgoed aan de kust' ,vindt u alle prijzen en tendensen per gemeente. We bieden u dagelijks een overzicht per gemeente. Vandaag De Haan. Lees ook: Vastgoed aan de kust: oud is out

De mediaanprijs van appartementen in De Haan steeg in 2017 met liefst 16 procent, naar 215.000 euro. De stijging volgt op enkele magere jaren. Carine Dehondt van Agence Claeys bestempelt 2017 als "uitzonderlijk goed". En dat blijft nog even zo: "Dit jaar is nog beter gestart. De prijzen blijven stabiel. De nieuwbouw heeft zijn limiet bereikt. Verkopers hebben het bij de herverkoop in sommige projecten regelmatig heel moeilijk hun investering terug te verdienen. Ze verkopen dan met verlies. Het aanbod van de nieuwbouwappartementen blijft echter groeien. Dat heeft ook een invloed op de prijzen."

Volgens de Crombrugghe & Partners daalde de gemiddelde prijs van nieuwbouw in De Haan met 3,3 procent naar 2950 euro per vierkante meter. De vastgoedconsultant laat wel weten dat enkele projecten in Vosseslag de prijs naar beneden halen. Ook in Wenduine zijn de prijzen lager.

De kopers in De Haan zijn redelijk vermogende gezinnen uit Gent, Kortrijk en de Antwerpse Kempen. "De Haan is Knokke zonder de show, voor mensen zonder streken", zegt Peter Taffeiren. Hij is de CEO van de ontwikkelaar POC Partners, dat de Nieuwe Concessie ontwikkelt. De prijs ligt er op 3600 euro per vierkante meter. Heel wat oorspronkelijke eigenaars zetten hun appartement in dit project in de etalage, omdat ze heel wat meer kunnen vragen dan de 1800 euro per vierkante meter die ze bij de aankoop hebben betaald. Er zijn 150 van de 500 woningen ontwikkeld. Een fase van 32 appartementen volgt binnenkort.

"De nadelen van De Haan zijn de weinig vernieuwende urbanisering, een stop in nieuwbouw en het weinig aantrekkelijke commerciële apparaat", gaat Taffeiren verder. "Ik heb de indruk dat de winkeliers hun collega-middenstanders in het stadsbestuur influisteren niet te veel concurrentie te creëren. Zonder nieuwe commerciële initiatieven, bloedt een stad dood."

Te weinig rendement

Beleggers in vakantiewoningen zijn er amper in De Haan. "De investering in duurdere woningen in de Concessie en op de zeedijk kan nooit een voldoende hoog jaarrendement opbrengen", rekent Dehondt voor. "Op langere termijn kan een investering wel een meerwaarde opleveren."

Beleggers zijn wel actief buiten de klassieke tweedeverblijfsgebieden. "Mensen uit de regio investeren in de kleinere, goedkopere woningen, om ze te verhuren", ziet Dehondt.

Het woonhuizensegement kende in De Haan in 2017 de sterkste daling aan de kust (-10% naar 225.000 euro). Dehondt: "Mensen zijn beter geïnformeerd. Verkopers die denken dat ze nog altijd exorbitante prijzen kunnen vragen, worden afgestraft."