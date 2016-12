'Knipperlicht' op Belgische vastgoedmarkt

Na twee kwartalen van grote groei is het aantal vastgoedtransacties in ons land in het derde kwartaal met bijna tien procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van de notarissen. "Het is afwachten of het om een marktcorrectie gaat of om het inzetten van een dalende trend", zegt Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De daling met bijna tien procent tegenover het vorige kwartaal is deels normaal. De zomermaanden zijn altijd rustiger. Maar ook tegenover het derde kwartaal van 2015 is er een daling met bijna twee procent. "Dat doet toch wel wat knipperlichten afgaan. Gaat het om een marktcorrectie of om het inzetten van een trend", aldus Van Opstal.

Prijzen stabiel

De prijzen op de vastgoedmarkt blijven wel erg stabiel. De gemiddelde prijs van een woonhuis in België bedroeg in het derde trimester 237.996 euro, of een lichte stijging met 0,5 procent tegenover het tweede trimester. In Vlaanderen daalde de gemiddelde prijs met 0,5 procent tot 261.439 euro.

Voor een appartement steeg de gemiddelde prijs in in land 0,2 procent tot 213.803 euro.

In Vlaanderen bedroeg de stijging 0,5 procent tot gemiddeld 219.221 euro. Een uitzondering blijft de prijs van bouwgrond. Die steeg in een kwartaal tijd fors met 4,8 procent tot gemiddeld 187 euro per vierkante meter. De gemiddelde prijs in Vlaanderen voor een vierkante meter bouwgrond bedraagt 254 euro. (Belga/BO)