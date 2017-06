'Knip Antwerpse Leien kan ook een zegen zijn'

De werken op de Brusselse ring doen allicht heel wat automobilisten diep zuchten. Maar het onderbreken van de Antwerpse Leien zal sommigen ongetwijfeld nog meer naar adem doen snakken. U kon het ook al merken aan de krantenkoppen van de voorbije dagen en weken: 'De knip: verlaten stad, verzadigde rand', 'Knip van de Leien is financiële strop voor winkeliers' of 'De knip: hoe kan het beter'. Echt verbazen doen die negatieve reacties niet. Maar toch, waarom zouden we de veelbesproken knip niet eens als een hefboom kunnen zien?

De knip heeft mij er zo toe aangezet om eindelijk een fietskaart aan te schaffen voor het gebruik van de stadsfietsen. Maar ook als bedrijfsleider besef ik dat we dringend op zoek moeten naar een aantal goede bedrijfsfietsen. Zo kunnen onze mensen hun wagen in de garage laten staan - of thuislaten - en met de fiets de werven gaan bezoeken. Dat is gezonder, we besparen er allicht heel wat tijd mee, en we vermijden de file-frustratie. Laat die knip ons dus maar aan het denken zetten.

Als Antwerpse projectontwikkelaar zie ik tegenwoordig elke dag de gevolgen van de knip. De mobiliteitsproblemen verschuiven namelijk naar de randgemeenten. Mensen parkeren hun wagen in een naburige gemeente, zoals Merksem of Berchem, en nemen dan het openbaar vervoer naar de stad. De parkeerdruk is daardoor niet langer meer een 'privilege' voor de stad, maar het is absoluut een grote stap voorwaarts dat dit soort ingrepen de mensen opnieuw richting openbaar vervoer duwt. Al rijden ze nog steeds met hun wagen vanuit hun eigen woning naar de rand van de stad, om vervolgens pas daar de tram of de bus te nemen. Waarom zouden ze de wagen niet gewoon helemaal thuis laten staan en rechtstreeks het openbaar vervoer nemen?

In New York zie je steeds meer mensen die gewoonweg geen auto meer hebben. Bij ons is er langzaam maar zeker een jongere generatie aan het opstaan die bewust geen auto koopt, of zelfs geen rijbewijs heeft. Ze hebben de klik al gemaakt. Alleen: als ondernemer, gemeente of stad kunnen we hen soms niet volgen. Met andere woorden: zowel wij, vastgoedondernemers, als de overheid moeten nog meer durven bij te dragen tot die mindshift. Dat kan bijvoorbeeld door fietssnelwegen aan te leggen die in vogelvlucht recht op recht naar de stad lopen. Met een elektrische fiets zou je dan in een half uur van Mechelen in Antwerpen kunnen zijn, en hoef je in het beste geval de auto zelfs niet meer te nemen.

Nog een ander voorbeeld. Het is te eenvoudig om te zeggen dat je voor een mindshift zorgt door massaal fietsenstallingen te plaatsen. Als we meer mensen op de fiets willen krijgen, moeten we op die nieuwe vastgoedontwikkelingen ook fietsenmakers aanbieden of een fietsersbrug creëren. Hierbij verwijs ik naar een van onze vastgoedprojecten aan de Antwerpse Dam. Naast fietsenstallingen hebben we er ook een resem fietskluizen geplaatst. In tijden van dure elektrische fietsen is dat geen overbodige luxe. Mensen laten hun kapitaal niet meer zomaar op straat achter met een hangslot. Bovendien zijn de kluizen van stroom voorzien, zodat ze er hun fiets kunnen opladen. Precies dat zijn de maatschappelijke noden die we nog veel meer moeten detecteren.

Laat me nog een stap verder gaan. We zien vandaag dat steden en gemeenten de projectontwikkelaars geregeld verplichten om bij de bouw van een appartementsgebouw meer dan één parkeerplaats per woonunit te voorzien. Allemaal goed en wel, maar als ze uiteindelijk gebouwd zijn, zien we dat veel stadsbewoners net een appartement kopen zonder parkeerplaats. Het resultaat? Veel ongebruikt beton en leegstand. Waarom zouden die leegstaande plaatsen niet gebruikt kunnen worden als (publieke) parkeerplaatsen voor fietsen?

Stadsbewoners zijn steeds vaker jonge mensen die bewust gaan experimenteren met alternatieve vervoersmiddelen. Het is aan ons om die trends te onderzoeken, erop in te spelen en ze aan te moedigen. Laat ons dat gewoon doen. De knip kan op dat vlak veeleer een zegen dan een vloek zijn.