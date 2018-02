Inspirerende werkplek wordt stilaan een 'must' om toptalent aan te trekken

Vergaderen mag ook leuk zijn. In het nieuwe Belgische hoofkantoor van Coolblue kan je tijdens het vergaderen eendjes vissen. Of jezelf even 007 wanen in de Bond-kamer. Coolblue verhuisde eind november naar het Antwerpse kantorencomplex Post X.

Het speels ingerichte kantoor telt negen eigenzinnige vergaderkamers met namen als het Frituur, de Sinksenfoor, Donkey Kong en Fotobooth. Coolblue reserveerde ook veel ruimte voor een eigen restaurant, met een picknickruimte en een pingpongtafel.

De verhuizing naar Post X is een gevolg van de sterke expansie van Coolblue en vergemakkelijkt ook het aanwervingsbeleid van de onlineretailer. Vorig jaar rekruteerde Coolblue meer dan tweehonderd mensen in ons land. Het vorige hoofdkantoor, boven de winkel in Wilrijk, barstte uit zijn voegen. "Ook in 2018 zullen we in België een pak nieuwe mensen aannemen", verzekert Matthias De Clercq, manager voor Coolblue België.

Coolblue rekent erop dat het met zijn nieuwe hoofdkantoor aantrekkelijker zal zijn voor kandidaat-werknemers. "De investering in de nieuwe werkplek is in de eerste plaats gericht op de mensen die al voor ons werken", vervolgt De Clercq.

"Coolblue vraagt veel inzet en flexibiliteit van zijn medewerkers. Onze mensen werken ook hard. Ze verdienen dus een leuke werkomgeving. Dit kantoor is natuurlijk ook een visitekaartje. Als we een kandidaat uitnodigen voor een gesprek en we houden dat in de Sinksenfoorkamer, dan laat dat toch wel een indruk na. Hij of zij begrijpt ook meteen waarvoor we staan en hoe we omgaan met onze mensen."

Fileleed mijden

Een andere belangrijke reden voor de keuze voor Post X, is dat Coolblue sinds de lancering van een Franstalige webwinkel ook Franstalige medewerkers zoekt.

Matthias De Clercq: "Dit kantoor ligt op twee minuten wandelen van het treinstation Berchem. Met de trein ben je hier vanuit Brussel-Zuid in 35 minuten. De locatie is doorslaggevend geweest bij onze keuze voor Post X, want ook voor wie in of rond Antwerpen woont, is deze plek vlot bereikbaar. Er zijn tram- en busstations op wandelafstand en de fietsostrade F1 passeert aan de deur."

Het bekende vastgoedcredo stelt dat drie zaken belangrijk zijn in de keuze voor een gebouw: locatie, locatie en locatie. Dat credo vindt ook ingang in rekruteringskringen, getuigt Jan Lambertyn, corporate & commercial officer bij IRET, de projectontwikkelaar van Post X.

"De jongste twee jaar horen we dat almaar vaker bij kandidaat-huurders", zegt hij. "Dat komt door de problematische mobiliteit en de strijd om talent. Zeker in het Antwerpse willen mensen niet meer werken op plekken die niet vlot bereikbaar zijn. We verwelkomen binnenkort weer een nieuwe huurder die om die reden verhuist, een bedrijf waar veel ingenieurs werken. Dat soort profielen is niet meer bereid twee uur per dag in de file staan."

Frédérique Bruggeman, de managing director van het rekruteringsbureau Robert Half BeLux, bevestigt dat die befaamde strijd werkgevers verplicht een tandje bij te steken in hun huisvestingsbeleid.

"Er is schaarste op de arbeidsmarkt. Kandidaten, zeker in knelpuntberoepen, kunnen kiezen en ze weten dat. Dat betekent dat je als werkgever de normen en waarden van het bedrijf, en zeker ook een professionele en toffe werkplek moet uitspelen."

Volgens Frédérique Bruggeman sluit die evolutie aan bij de trend naar meer flexibiliteit en de wens van werknemers hun privé- en professionele leven in balans te brengen. Mensen zijn nog wel bereid veel en hard te werken, maar liever niet tijdens vaste en streng bewaakte kantooruren, niet in een saai kantoor en als het even kan ook zonder veel fileleed.

"Glijdende werkuren passen in dat plaatje", zegt Bruggeman. "Maar ook werken in satellietkantoren. Als je een paar dagen per week de files kunt mijden, win je toch een aantal uren die je kunt invullen voor je gezin of voor je hobby's." Uit een enquête van Robert Half bij driehonderd rekruteringsmanagers blijkt dat die daar wel oor naar hebben. 28 procent ziet toekomst in satellietkantoren.

Deel van het pakket

Het Gentse technologiebedrijf Showpad verhuisde in 2015 van de Vrijdagmarkt naar Schelde II, een kantoorcomplex naast de fly-over. "Uit plaatsgebrek, maar ook de moeilijke bereikbaarheid van het Gentse stadscentrum speelde mee", zegt Pieterjan Bouten, medeoprichter en CEO van Showpad. Het bedrijf groeit nog altijd sterk en rekruteert nu in het hele land.

"Deze locatie is vlot bereikbaar met de fiets. Dat is belangrijk, want zowat de helft van onze medewerkers woont in of rond Gent. Anderen komen van Antwerpen, Brugge of Brussel. Zij geraken hier ook vlot met het openbaar vervoer of met de wagen. Toch is het stadscentrum vlakbij. Met de fiets ben je er in een paar minuten. Ook dat kunnen veel medewerkers appreciëren."

Showpad investeert ook in een gezellige en opvallende werkomgeving. Dat is niet vanzelfsprekend in een klassiek kantoorcomplex, getuigt Bouten.

"Bij onze buren in het gebouw is de inrichting toch veel meer klassiek corporate van stijl. We hebben bewust gekozen voor een warme, huiselijke sfeer met tapijten, hout, veel kleur en planten. Onze mensen spenderen behoorlijk veel tijd op kantoor. Dan is het belangrijk dat het een aangename plek is. Toptalent is daar gevoelig voor. Naast onder meer een mooi salaris, carrièremogelijkheden en flexibiliteit maakt een toffe werkplek deel uit van het pakket dat je als werkgever moet bieden om goede mensen aan te trekken en te houden."

Extra goesting

Showpad is intussen een gevestigde naam en dat helpt ook wel om nieuwe mensen aan te trekken. Kleine start-ups moeten andere voordelen uitspelen, weet Alexander Strobbe, founding partner van een digitale productiestudio Omakase. "We werken letterlijk aan producten van de toekomst. Sommigen vinden dat een uitdaging, anderen vinden het best spannend. Een coole locatie geeft extra goesting."

Omakase begon in een klein kantoortje op het Antwerpse Eilandje, maar verkaste naar de hippe co-workingruimte Fosbury & Sons in de WATT-Toren. "Een heel inspirerende locatie", zegt Strobbe. "Ze maakt ook indruk op prospecten, partners en sollicitanten. We betalen hier wat meer dan voor een gewonere kantoorruimte, maar alles is mooi gefaciliteerd en het is een investering die vruchten afwerpt."

Niet alleen de start-ups hebben overigens baat bij een aantrekkelijk kantoor. In vergelijking met Showpad, Coolblue en Omakase is ING een oude dame, maar ook daar gaan ze resoluut voor een toffe werkplek.