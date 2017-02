'In de helft van de appartementsgebouwen in Vlaanderen wordt geruzied'

Uit een marktonderzoek van Jalo Beheer, beheerder van appartementsgebouwen, blijkt dat in de helft van alle appartementsgebouwen in Vlaanderen er sprake is van een of ander conflict tussen de bewoners, of tussen eigenaars en bewoners. De conclusie van de syndicus is gebaseerd op een rondvraag bij 356 appartementsgebouwen in Vlaanderen, goed voor 7.500 appartementen.

In Vlaanderen gaan steeds meer mensen in een appartement wonen. Volgens cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie waarover Jalo Beheer bericht, kwamen er de afgelopen twintig jaar 20.000 nieuwe appartementen per jaar bij in Vlaanderen. Wie in een appartement woont, heeft in de meeste gevallen ook buren. En dat brengt geregeld - en in toenemende mate - problemen met zich mee, stelt de syndicus vast.

Financiële geschillen

Vooral geld - in de kwart van de gevallen - geeft aanleiding tot conflicten en geruzie. "Gemeenschappelijke kosten voor energie, de reparatie van het dak, de tuinaannemer die te vaak is langsgekomen, geld is al te vaak voer voor discussie", zegt Gwenn Goormans, algemeen directeur bij Jalo Beheer. Meestal gaat het om bedragen boven de 2.500 euro.

Volgens de studie van de syndicus zijn de meest voorkomende financiële geschillen die tussen de eigenaars, een gevolg van verschillende belangen. Er bestaan namelijk twee soorten eigenaars. Zo zijn er eigenaars die zelf in hun appartement wonen, en eigenaars die hun appartement verhuren."Die twee groepen hebben totaal andere belangen. Eigenaars die effectief in hun appartement wonen, zijn bereid meer te investeren in hun flat. Verhuurders daarentegen zijn in eerste instantie bezig met het rendement van hun investering en willen zo weinig mogelijk geld uitgeven aan het appartement. En aangezien er steeds meer investeerders zijn, blijven ook de belangenconflicten toenemen," verduidelijkt Goormans.

Geluids- en geurhinder

Behalve financiële geschillen bestaan er voor bewoners of eigenaars evenwel nog andere redenen om ruzie te maken, zo blijkt. Geluids- en geurhinder bijvoorbeeld. Geluidsoverlast en vervelende geurtjes maken voor respectievelijk 15 en 12 procent deel uit van alle 'probleemgevallen'.

Onder geluidshinder wordt onder meer (te) luide muziek, het geluid van hakken op de vloer, en het schuiven met stoelen verstaan. En het probleem neemt alleen maar toe. "Dat komt omdat mensen van alle sociale klassen en leeftijden tegenwoordig almaar vaker naast elkaar wonen in appartementsgebouwen", aldus Gwenn Goormans. "Als de ene bewoner gaat slapen, komt de andere bewoner soms pas thuis. Dan zijn die tikkende naaldhakken of de slaande deuren er vaak te veel aan. Mensen die een appartement willen kopen, raden we daarom aan om het reglement van orde op te vragen, of zelfs even bij de bewoners te gaan aankloppen en kennis te maken. Daar leer je vaak al veel uit."

Maar wat moeten we verstaan onder geurhinder? En waar komen die vervelende geurtjes vandaan? "Als het over geurhinder gaat, speelt vaak het centrale afzuigsysteem een rol, iets dat nochtans sinds een aantal jaar verplicht is in alle appartementsgebouwen. Het systeem heeft zijn voordelen, maar het zorgt er ook voor dat bewoners een hele dag door ruiken wat de pot schaft bij de buren. Zoiets los je niet technisch op, en dus moet je vaak goede afspraken maken om goed te kunnen samenleven", besluit Goormans.