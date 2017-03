'Het is nu of nooit voor een hypothecaire lening'

De eerste oorzaak is dat de inflatie weer herstelt in Europa, en in het bijzonder in België. De rentevoeten stijgen meestal om rekening te houden met de heropleving van de inflatie. Daarnaast is in Europa al een verharding van de rentevoeten op lange termijn zichtbaar, onder meer door het politieke risico dat Marine Le Pen president van Frankrijk wordt. Die intrestvoeten op lange termijn oefenen ook een...