Hervorming registratierechten voor aankoop woning goedgekeurd

Het decreet kan in de loop van de komende weken plenair worden gestemd, waarna de hervorming kan ingaan op 1 juni, bevestigt commissievoorzitter Paul Van Miert (N-VA). In afwachting blijft de verkoop van woningen dalen.

Eind 2017 bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van de registratierechten bij de aankoop van een woning.

Het standaardtarief gaat van 10 naar 7 procent en voor bescheiden woningen met een aankoopprijs tot 200.000 euro is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro. Die vrijstelling komt overeen met een korting van 5.600 euro.

Het verouderde kadastraal inkomen van een huis of appartement speelt niet langer een rol bij het bepalen van de registratierechten. In afwachting van de effectieve start van de hervorming lijken mensen de aankoop van vastgoed wel uit te stellen.

Zo was er in februari een daling in vastgoedtransacties van 7,9 procent. In maart lag het cijfer 7,6 procent lager dan een jaar eerder.