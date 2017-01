Ghelamco maakt opvallende intrede op Antwerpse kantoormarkt

"We hebben er lang op moeten wachten in Antwerpen, maar eindelijk wordt nog eens een kantoorproject volledig op risico ontwikkeld." Een enthousiaste Ralph Schellen, national director bij de vastgoedadviseur JLL, doelt op het project The Link, (27.000 vierkante meter), dat stilaan zichtbaar wordt achter het kantoorcomplex City Link. Ghelamco kocht het project midden dit jaar over van Willemen en startte al kort na de zomer met de bouwwerken. De Ieperse projectontwikkelaar sleutelde ook wat aan het concept en voerde een architecturale restyling door. Volgens Ralph Schellen werpen die inspanningen vruchten af. "Er is veel interesse en het ziet ernaar uit dat we heel binnenkort de eerste verhuringen kunnen aankondigen."

