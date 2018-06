Flexibele kantoorplekken winnen terrein, terwijl klassieke kantoormarkt krimpt

Regus lijkt zijn tweede adem te vinden in ons land. De aanbieder van flexibele werkplekken zag zijn aantal Belgische vestigingen in twee jaar stijgen van 13 tot 34. Vooral in West-Vlaanderen gaat het hard. Na Brugge en Roeselare volgen Ieper en Kortrijk. De ambitie is minstens zes centers in West-Vlaanderen te hebben. Oostende staat hoog op het verlanglijstje en een tweede vestiging in Brugge behoort ook tot de mogelijkheden.

