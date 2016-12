Feestdagen zijn geen cadeau voor de syndicus

Niet alleen de brandweermannen en -vrouwen, verpleegkundige of dokters moeten werken tijdens de feestdagen, ook de syndici zitten niet stil. Volgens Van Donick is de kerstperiode een van de drukste periode voor hen. Hij ziet het aantal telefoontjes elk jaar toenemen.

"Op kerstavond, kerstdag en op oudejaarsavond krijgen we tien keer meer telefoontjes dan anders. Dit jaar verwachten we er tot veertig per avond. We kunnen niet anders dan met minstens twee mensen stand-by te zijn", aldus Van Doninck.

Preventief verstuurde de Antwerpse syndicus al een mail naar enkele duizenden appartementsbewoners met tips voor wat je beter niet doet als je problemen wilt vermijden tijdens de feestdagen.

Dit zijn de meest voorkomende problemen waar heel wat appartementsbewoners - en hun syndicus - de komende dagen mee af te rekenen krijgen.

Verstopte toiletten

Volgens Van Donick is een verstopt toilet een van de meest voorkomende klachten die een syndicus ontvangt op kerst-of oudejaarsavond. Daar zijn verschillende redenen voor. Enerzijds ontvangen de bewoners op die dagen veel meer mensen dan op gewone dagen. Anderzijds zijn ze tijdens de feestdagen eerder geneigd zaken door te spoelen die niet thuishoren in een toilet. "Die toiletten kunnen dat niet aan. En al zeker niet als ze frituurvet door de leidingen gieten. Je zou denken dat mensen dat niet doen, maar niets is minder waar", waarschuwt Van Doninck.

Defecte liften

De syndicus krijgt tijdens de feestdagen ook veel telefoontjes over defecte liften. "Bezoekers zijn appartementsgebouwen vaak niet gewoon en beginnen met de deuren van de lift te spelen. Ze houden ze manueel open voor familie, maar trekken zo de deuren uit de haak", weet Van Doninck. Hij herinnert een feestje waarbij vorig jaar om 1 uur 's nachts vier rolstoelgebruikers vastzaten in de lift. "We hebben toen alles in het werk moeten stellen om die mensen gewoon al buiten te krijgen."

Op verkeerde knoppen duwen

Het durft al eens te gebeuren dat een persoon die 's avonds te laat komt op een feestje, de lichtschakelaar niet vindt. "Sommigen beginnen dan in het wilde weg op knoppen te drukken. Meestal betekent dat dat ze bij iedereen in het gebouw aanbellen, maar soms drukken ze zonder het te beseffen ook op de knop van het brandalarm", vertelt Hedwig Van Doninck.

"Vorig jaar is zo op twee plaatsen het alarm afgegaan. We vragen de mensen dan ook hun bezoekers zo veel mogelijk te begeleiden van de inkomhal tot aan hun voordeur, en omgekeerd."

Extra probleem

Een bijkomende hindernis is dat het voor de syndicus meestal ook niet makkelijk is de gemelde problemen op te lossen. "Vind op kerstavond maar eens een loodgieter of iemand die een lift kan herstellen", zegt Van Doninck. "Die reparateurs hebben natuurlijk ook vakantie. Bovendien zijn wij natuurlijk niet de enige die aan de lijn hangen. Als je al iemand te pakken krijgt, is de rekening meestal dan ook navenant."