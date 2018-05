EVS wordt bekroond tot Office Space of the Year

Het hoofdkantoor van EVS Broadcast Equipment, de wereldleider in productietechnologieën voor live video, in Sart-Tilman (Luik), dateert van 2015. Het architectenbureau Valentiny tekende het gebouw, dat volledig opgetrokken is in glas en beton.

Het biedt ruimte aan 350 werknemers, die genieten van een natuurlijke lichtinval en een vrij zicht op de bosrijke omgeving. In het gebouw wisselen ruime werkplekken, productiezalen en ontspanningsruimtes met eigentijds meubilair elkaar af. CBRE, een makelaar gespecialiseerd in professioneel vastgoed, koos het kantoor uit 28 inzendingen voor de eerste editie van zijn wedstrijd Office Space of the Year.

"Het is een mooie beloning voor een bedrijf waarin de werknemers centraal staan", zegt een tevreden Muriel De Lathouwer, de CEO van EVS. "Ons nieuwe bedrijfsgebouw biedt onze medewerkers een zeker welzijn, wat in de lijn ligt van onze bedrijfscultuur. We werken er volgens de Agile-methode, waarin uitwisselingen tussen medewerkers centraal staan, georganiseerd op plateaus met ruimtes die zulke uitwisselingen mogelijk maken." Daarnaast bevinden zich in het kantoorgebouw ook rustruimtes, massagestoelen, douches, vestiaires, sportclubs (mountainbike, jogging), een pingpongtafel, tafelvoetbal en een biorestaurant.

Co-working

De prijs van de co-workingruimte van het jaar ging naar Fosbury and Sons voor zijn ruimte van 4000 vierkante meter in Antwerpen. Daar hertekende I.s.m. architecten een oud industriegebouw, dat werd omgevormd tot kantoorruimte. De oprichters wilden naar eigen zeggen een ruimte creëren die niet lijkt op een werkplek, en daarin zijn ze geslaagd.

Voor deze eerste editie van de CBRE Office of the Year-wedstrijd bestond de jury uit Maxime Kumpen (CEO CBRE Belgium), Alexander Hodac (CEO Immobel), Jean-Michel Jaspers (CEO Jaspers-Eyers), Laurence Vanhée (CHO Happy Performance), CASH (visueel kunstenaar) en een journalist van Trends-Tendances. De wedstrijd krijgt in elk geval een vervolg. De werkomgeving is een element waarmee bedrijven in de toekomst almaar meer rekening zullen houden.

"Voor deze eerste editie kregen we kwalitatieve kandidaturen uit heel België binnen", zegt Maxime Kumpen, de CEO van CBRE. "Het niveau was zeer hoog. De bedrijven of de eigenaars van gebouwen moeten goed beseffen hoe belangrijk het is te investeren in hun kantoren. Die zijn een essentiële troef om talenten aan te trekken en tevreden werknemers te creëren. Ik denk dat we aan het begin staan van een beweging die alleen maar sterker zal worden. En CBRE is zeer blij daarin een voorloper te zijn."