Europese Commissie plant gigantisch bouwproject in de Wetstraat

'Project Loi 130' moet in totaal tussen 175.000 en 190.000 m² aan oppervlakte opleveren, goed voor 5.250 medewerkers, een bezoekerscentrum en kindercrèches. Het gaat om een van de grootste EU-bouwprojecten ooit in Brussel.

Het pand aan de Wetstraat 130 is al in handen van de Commissie, maar is verouderd en te klein. Europa wil de oppervlakte uitbreiden van 24.000 m² naar 175.000 tot 190.000 m², en heeft daar volgens De Tijd een investering van een half miljard euro voor veil. Dat maakt het een van de grootste Europese bouwprojecten ooit in Brussel.

De Commissie heeft daarvoor een internationale architectuurwedstrijd voor ogen. De winnaar moet de site omvormen naar een kantoorgebouw voor minstens 5.250 werknemers, conferentiezalen, twee kindercrèches, het bezoekerscentrum van de Commissie, winkels, een parking en een nieuwe ingang tot metrostation Maalbeek.

Het project past in de plannen van de Commissie om haar activiteiten op termijn te centraliseren in een beperkt aantal duurzame gebouwen.

Architectenbureaus kunnen zich vanaf vandaag - dinsdag 27 maart tot 4 mei- kandidaat stellen. In een eerste fase kiest de Europese Commissie dertig kantoren die hun concept mogen komen voorstellen, een professionele jury kiest er daarna tien voor de tweede ronde.

De winnaar wordt in juli volgend jaar bekendgemaakt. De winnaar kan rekenen op 120.000 euro, de tweede en derde plaatsen krijgen respectievelijk 100.000 en 80.000 euro.