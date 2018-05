Digitaal woonkrediet voorlopig geen schot in de roos

Hello bank! viert zijn vijfde verjaardag in stijl. De bank wil haar 490.000 klanten steeds meer mogelijkheden inzake online en mobiel bankieren bieden. "Sinds de start heeft Hello bank! verschillende innovatieve producten en diensten op de markt gebracht", zegt Michael Anseeuw, general manager retail banking van BNP Paribas Fortis.

Tegen het eind van de zomer komen er twee bij. Hello fins! Is een online beleggingsrobot die gebaseerd is op de technologie van het Belgische fintech-bedrijf Gambit, waarin BNP Paribas vorig jaar een meerderheidsbelang verwierf. Klanten van Hello bank! zullen vanaf een inleg van 1.000 euro beroep kunnen doen op deze geautomatiseerde dienst voor discretionair portefeuillebeheer.

Een tweede innovatie heet Connected Spaces, waarmee Hello bank! wil inspelen op het open banking-model. In de praktijk zullen klanten via de app van Hello bank! hun rekeningen bij andere banken kunnen consulteren en beheren. In een volgende faze wil Hello bank! links leggen met andere aanbieders van producten en diensten, zowel bancair als niet-bancair.

Jongeren

Vijf jaar na zijn oprichting telt Hello bank! 490.000 klanten. Het gros daarvan zijn jongeren tussen 18 en 28 jaar, die een rekening hadden bij BNP Paribas Fortis en die overgeheveld werden naar Hello bank! Anseeuw beweert niet te weten over hoe veel dergelijke klanten het precies gaat. De bank zegt te groeien à rato van 70.000 nieuwe klanten per jaar.

Hello bank! mikt op klanten tussen 18 en 28 jaar met een voorkeur voor mobiel en gebruiksvriendelijk bankieren. In dit segment zegt de bank een marktaandeel van 33 procent te hebben. Aan de leeftijd van 28 jaar stappen acht op tien klanten over naar de moederbank BNP Paribas Fortis. Twee op tien doet verder met Hello bank!, en iets meer dan twee procent stapt over naar een andere instelling.

In januari 2016 startte Hello bank! met het aanbieden van online woonkredieten. Dat blijkt maar een zeer beperkt succes te zijn. Bezoekers deden wel honderdduizenden simulaties, maar dat resulteerde in amper 4.700 kredietaanvragen over een periode van twee jaar. Hoeveel van die aanvragen daadwerkelijk omgezet werden in een lening, kan Hello bank! niet zeggen. Anseeuw geeft toe dat de conversiegraad merkelijk lager ligt bij digitale kanalen dan bij een fysiek kantoorbezoek.

Onderhandelingsmarge

Het digitaal aanbod woonkredieten van Hello bank! heeft volgens Anseeuw als groot voordeel dat er een volledige transparantie over de prijs geboden wordt. Maar het grote nadeel is natuurlijk dat de onderhandelingsmarge voor de klant wegvalt. Wie met zijn bankier gaat onderhandelen, slaagt er doorgaans in een goedkoper krediet los te weken dan de rente die officieel geafficheerd wordt.

Omdat Hello bank! merkt dat de aanvragers van woonkredieten vaak ouder zijn dan 28 jaar (hun gemiddelde leeftijd is 32), gaat de bank zijn klantenscoop uitbreiden tot 35 jaar. "We tellen steeds meer klanten ouder dan 28 jaar", zegt Anseeuw. "Aanvankelijk maakten zij maar 4 procent van het cliënteel uit, nu komen ze al aan 11 procent. Ook met de online beleggingen denken we vooral een iets ouder publiek aan te spreken". Maar dat verandert volgens Anseeuw niets aan de doorgeef-functie van Hello bank! richting BNP Paribas Fortis: "Als een klant aan 28 jaar vindt dat hij daar beter bediend wordt, zullen we hem niet tegen houden."