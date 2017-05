De vastgoedsector werpt zich op reconversieprojecten

Op het vastgoedevent Realty in Brussel kreeg reconversie een prominente plek in het seminarprogramma. Zo kwam Jürgen Bruns-Berentelg, de CEO van HafenCity, op een conferentie van ULI Belgium de omvorming van het oude Hamburgse havengebied naar een nieuw stadsdeel toelichten. HafenCity is een van de grootste herbestemmingsprojecten in Europa. De site is 157 hectare groot. Ook Tom Murphy, de voormalige burgemeester van Pittsburgh, was van de partij. De verouderde Amerikaanse industriestad maakte een behoorlijk succesvolle transformatie mee en is nu een vooruitstrevende kenniseconomie.

