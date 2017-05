'De brexit is een bedreiging voor de Brusselse vastgoedmarkt'

Zowel de brexit als Trump hebben ons de jongste tijd duidelijk gemaakt dat we in een tijdperk leven waarin het onwaarschijnlijke soms mogelijk wordt. En zit er nog een frexit aan te komen? Of wie weet nog wel een nexit? Dat alles zorgt voor onzekerheid, wat zich ook toont op de economische markten. Tegelijkertijd zijn we de voorbije maanden ook getuige geweest van de veerkracht van onze maatschappij. Het is duidelijk geworden dat de markten zich blijkbaar aanpassen en meer en meer dat soort risico's incalculeren. Voor de vastgoedsector zou je al die situaties zelfs als een kans kunnen zien. Want vastgoed wordt vandaag meer dan ooit als een veilige belegging gezien. Een investering die voor hogere rendementen zorgt dan het spaarboekje.

In feite zou je kunnen stellen dat het goed nieuws is voor de vastgoedsector als onzekerheid de norm wordt. Maar helaas, was het maar zo eenvoudig. Er zijn nog een hele reeks andere factoren waarmee we rekening moeten houden. Zo hebben we in Brussel geen concentratie van grote commerciële bedrijven zoals in Parijs, noch een financieel centrum zoals in Luxemburg. Brussel, dat zijn de Europese instellingen. Bijgevolg maakt de brexit dus ook de Brusselse vastgoedmarkt kwetsbaar.

Onze vastgoedmarkt mag dan wel nog altijd op volle toeren draaien, laten we de alarmsignalen van onder meer de brexit niet negeren. Onder meer internationale overheidsinstanties zullen er niet meer zo snel voor kiezen massaal te investeren in een nieuw gebouw. Ja, op heel korte termijn schept de brexit her en der opportuniteiten voor onze eigen markt. Verschillende bedrijven die het Verenigd Koninkrijk moeten verlaten, zullen ongetwijfeld naar de Brusselse vastgoedmarkt kijken. Maar laten we ons daar niet op blindstaren, want veel meer dan wat kruimels zal dat niet opleveren.

Om Brussel internationaal echt op het voorplan te houden, moet er dringend reclame gemaakt worden voor onze hoofdstad. Dat moet gebeuren voor onze talrijke exportbedrijven die door de brexit heel wat dreigen te verliezen. Maar sta me toe om ook eens het gigantische belang van onze Brusselse vastgoedmarkt te onderlijnen, iets wat veel te weinig gebeurt. Een kwetsbare Brusselse vastgoedmarkt is nefast voor onze economie. Daarom moeten we nu vanuit Brussels oogpunt keihard en zonder veel gêne actie ondernemen om de in Londen gevestigde bedrijven naar Brussel te halen. Laat op dat gebied elk bestuursniveau zijn rol spelen. Hoe massaler, hoe beter, want het spreekt voor zich dat wij niet de enigen zijn die de uitwijkelingen uit het Verenigd Koninkrijk proberen aan te trekken.

Juist daarom is er voor de Brusselse vastgoedmarkt ook dringend werk aan de winkel om het imago van onze Europese hoofdstad op te fleuren. Dat is meer dan ooit nodig als we het willen opnemen tegen steden zoals Frankfurt en Warschau, die een uitgesproken identiteit hebben en waar de vastgoedmarkt op volle toeren draait. Brussel heeft op dat gebied een te grote achterstand. Nochtans hebben we sterke troeven, zoals onze hoge scholingsgraad en de massale aanwezigheid van internationale scholen waar expats naar op zoek zijn. Met Zaventem, Charleroi en het Brusselse Zuidstation is het aanbod aan internationale verbindingen bovendien bijzonder sterk.

De Brusselse vastgoedmarkt internationaal promoten kan alleen maar als publieke en private actoren weer wat vaker met elkaar spreken. Liefst en plein public. Politici en overheidsmensen moeten daarom grote vastgoedbeurzen, zoals Realty op Tour & Taxis, meer dan ooit als een kans zien. Een kans om massaal samen te debatteren en bijvoorbeeld na te denken over hoe we de kampioen van de nieuwe economie - de dienstensector - weer kunnen aantrekken. Het moment is aangebroken, nu nog gewoon de kans grijpen.