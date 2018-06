Co-libry herdefinieert de huizenmarkt: 'De huizenzoeker moet centraal staan'

Het parcours van Co-libry mag gezien worden: laureaat van de tweede Vitesse Ondernemersprijs, Belgische vertegenwoordiger in het prestigieuze ODINE-programma (Open Data Incubator for Europe), een vijfde plek in de verkiezing van Belgium's Most Promising Start-up, een van de elf geselecteerden voor Boost-Me, een traject voor snelle internationale groei,...

"Drie jaar geleden wist ik nog niet eens wat een start-up was. Dat is misschien typisch voor een ingenieur", lacht Wendy Geeraert, de oprichtster en zaakvoerder van Co-libry. Haar vastgoedplatform leidt de huizenjager via koppeling van zijn of haar persoonlijke voorkeuren naar de ideale woning en begeleidt de koper met een praktische stap-voor-stapgids door het aankoopproces.

De moeilijkste horde moet Co-libry nog nemen: een duurzaam verdienmodel koppelen aan het platform.

Het idee ontstond uit een persoonlijke frustratie, vertelt Wendy Geeraert. "Voor mijn werk moest ik van Parijs weer naar België verhuizen. Ik had een maand vakantie. Ruim voldoende om een nieuwe woning te vinden, dacht ik. Dat bleek tegen te vallen. Ik vond de vastgoedwebsites zeer gebruiksonvriendelijk. Veel te productgericht ook, terwijl ik denk dat de gebruiker - de huizenzoeker - centraal moet staan."

Als ingenieur-architect gespecialiseerd in parametrisch ontwerp (zie kader Ontwerpen met parameters en data), schreef ze dan maar zelf een programma om de zoektocht naar een woning makkelijker te maken. De stap naar het ondernemerschap volgde na het lezen van een artikel over start-ups in Trends-Tendances.

"Een van de geportretteerde ondernemingen was Immoweb. Dat vond ik een beetje raar, want voor mij was Immoweb meer een gevestigde waarde dan een start-up. De site werd geprezen als een handige hulp in de zoektocht naar een woning. Dat botste met mijn ervaring. Ik vond mijn eigen programmaatje veel handiger. Maar dat artikel heeft me er wel toe aangezet onderzoek te doen naar start-ups en na te gaan of mijn tool ook voor anderen een meerwaarde kon zijn."

De woningzoeker begeleiden

De start-up, oorspronkelijk gelanceerd als Guide2Property, kreeg pas vaart toen Wendy Geeraert in september 2015 op de start-upbus stapte voor een driedaagse reis naar Keulen samen met andere ambitieuze starters. De bedoeling was dat de reizigers hun zakenidee uitwerkten en vertaalden naar een leefbaar businessplan. De bustrip werd afgesloten met een presentatiemoment. "Ik heb op die bus in korte tijd enorm veel bijgeleerd", getuigt Geeraert. "Hoe je moet een idee moet voorstellen, welke financieringskanalen er zijn, en heel veel buzzwords. Tegelijkertijd leer je ook heel veel mensen kennen en bouw je dus een interessant netwerk op."

Een van haar nieuwe contacten was Bert Van Wassenhove, de bezieler van onder meer de ondernemersprijs De Bertjes (voorheen De Vitesse). Bert Van Wassenhove bracht haar in contact met Jef De Wit, de oprichter en hoofdaandeelhouder van de Kontichse IT-specialist Cronos Groep.

"Jef heeft me aangeraden op zoek te gaan naar een goed developmentteam. Hij vroeg hoe hij me kon helpen. Ik vond dat we toen nog geen investeerders nodig hadden, maar Jef is wel een mentor voor mij geworden. Later ben ik wel ingegaan op zijn voorstel om een nieuwe dochteronderneming van Cronos rond engineering en innovatie te leiden. Zo kan ik sneller ervaring opdoen en een groter netwerk uitbouwen."

Ondanks die nieuwe, extra uitdaging bouwde Geeraert intussen naarstig voort aan haar vastgoedplatform. Op 15 februari 2017 werd Co-libry gelanceerd. "Misschien iets te vroeg, want het was nog niet geheel bug-vrij, maar dat is ook typisch voor een start-up", blikt Wendy Geeraert terug. "Na een paar maanden hadden we al 3000 bezoekers per maand en dat zijn er intussen 18.000. Het toont aan dat we - zonder bijzondere inspanningen - toch al een aanzienlijk publiek bereiken."

De moeilijkste horde moet Co-libry echter nog nemen: een duurzaam verdienmodel koppelen aan het platform. "We bestuderen drie mogelijkheden", zegt Geeraert. "De eerste is een model waarbij we een digitaal alternatief zijn voor de klassieke relocation agents. Bedrijven schakelen zo'n agent in om expats te begeleiden in hun zoektocht naar een woning. In de tweede mogelijkheid ligt de focus op het genereren van leads voor verschillende partners. Dat kunnen banken zijn of verzekeraars, telecombedrijven, maar ook de grote vastgoedsites: Immoweb, Immovlan.be en Zimmo/Hebbes. Het derde scenario is onze technologie als software as a service aan te bieden."

Druist een samenwerking met de vastgoedsites niet in tegen het oorspronkelijke idee om juist een alternatief te zijn voor die bestaande spelers? "Dat idee blijft overeind", antwoordt Wendy Geeraert. "De Belgische vastgoedsites zijn in essentie nog altijd verticals: ze focussen op het zoeken van een pand. Co-libry kiest voor een volledige horizontale integratie: we willen mensen begeleiden in hun zoektocht naar hun woning, tot en met de verhuizing en alles wat daarbij komt kijken. Het idee is onze kennis en ons aanbod boven op die van bestaande vastgoedsites te leggen. Dat is realistischer dan zelf van nul een portaal op te zetten. Want het genereren van voldoende trafiek is een lastige opgave. Realo is een interessant voorbeeld voor ons. Het is erin geslaagd in vrij korte tijd door te breken, maar het kon toen nog wel rekenen op de steun van De Persgroep. Nu zien we ze toch ook worstelen met een aantal aspecten. Dan lijkt een partnerschap met de bestaande spelers ons een interessantere mogelijkheid. Ik voer gesprekken met de drie grote spelers."

Intussen is er ook buitenlandse belangstelling. Co-libry hoort bij de laatste zes van vijftig Europese start-ups die zijn geselecteerd voor het programma Neinor Next start-up van Neinor Homes, een grote Spaanse projectontwikkelaar van residentieel vastgoed.

Familiestart-up

Wendy Geeraert combineert haar functie van CEO van Co-Libry met haar job van managing partner bij Enginity, een onderdeel van de Cronos Groep. "Het is jongleren met mijn tijd en veel lange nachten doorwerken. Voorlopig lukt het, maar ik begin te merken dat ik bij Co-libry een beetje de bottleneck begin te worden. Misschien wordt het tijd geleidelijk af te bouwen bij Enginity."

Bij Co-libry is dat team in grote mate een familiale aangelegenheid. Wendy's broer Fréderic is verantwoordelijk voor de marketing en onderzoek en ontwikkeling. Haar moeder, Anna Praet, doet de boekhouding, de administratie en de eerstelijnsondersteuning. "Onze developer Maarten Belmans is geen familie, maar deelt dezelfde passie", zegt Geeraert. "Ik heb vaak mogen horen dat samenwerken met familie in een start-up echt een no go is, maar mijn ervaring is heel positief. Het vertrouwen dat je in elkaar hebt door die familiale band, vind ik van groot belang. En ik merk dat dat ook versterkend werkt bij onze interne en externe medewerkers. De betrokkenheid is hier groot."