Christoph Grafe (Vlaams Architectuurinstituut): 'De Vlaming is een avontuurlijke mens'

" Architectuur is afhankelijk van ondernemende mensen. Dat is altijd zo geweest", zegt Christoph Grafe, de directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), die verheugd is omdat Trends aandacht besteedt aan het Festival van de architectuur. "We organiseren in dit huis ook de Avonden van de architectuur. Daar brengen we ondernemers in contact met ambitieuze, artistieke architecten. Dat zijn altijd boeiende ontmoetingen. Voor beide partijen. Omdat mensen er uit hun comfortzone worden getrokken."

...