CFE en Cofinimmo mogen congrescentrum op de Heizel bouwen

"Brussel krijgt eindelijk zijn internationaal congrescentrum, ontworpen en gebouwd door laureaten met wereldfaam. Dit wordt een onvoorstelbaar instrument voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de stad, het gewest en het hele land", aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort.

"Het stadsproject NEO is vandaag in een beslissende fasegetreden. Want dit samenhangende, gedurfde project biedt ambitieuze perspectieven voor onze stad", vult Brussels burgemeester Philippe Close aan.

Het winnende consortium sleept de opdracht in de wacht door zijn 'gedurfde architecturale aanpak en zijn vermogen om aan congresruimten een nieuwe invulling te geven zodat deze beantwoorden aan de hedendaagse, maar vooral toekomstige congresbehoeften. NEO2 wordt zonder enige twijfel een attractiepool van de nieuwe wijk en tegelijk een hoogtechnologische baken voor congresgangers uit de hele wereld', luidt het in een mededeling.

Het Congrescentrum is in de visie van architect Jean Nouvel 'een lichtbak gebouwd uit glas en staal die terrasvormig georganiseerd is aansluitend bij het hellende terrein'. Het dak is een hangende tuin die toegankelijk is voor deelnemers aan congressen en voor het hotelcliënteel. Het hotel ligt langs de Keizerin Charlottelaan aan de uiterste noordkant van de grote terrastuin en vormt daarmee het dak van het Congrescentrum.

De 250 viersterrenkamers hebben uitzicht op het Atomium en de hoogste verdieping herbergt een bar met panoramisch uitzicht en een dynamisch dak. Het consortium vertrouwt de exploitatie van het hotel toe aan de wereldspeler NH Hotels.