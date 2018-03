BP-Building is weer in Antwerpse handen

De BP-Building is sinds 5 maart 2001 een beschermd monument. Het is een ontwerp van de Belgische architect Léon Stynen en werd opgeleverd in 1963. De voorbije jaren heeft de eigenaar, Breevast (Frank Zweegers), fors geïnvesteerd in een grootschalige renovatie van het gebouw. Onder meer de betonnen buitenstructuur en het houten schrijnwerk zijn grondig gerestaureerd.

In november 2016 nam het Antwerpse kantoor van Delen Private Bank zijn intrek in de BP-building. Daarnaast is het gebouw volledig verhuurd aan triple-A huurders. De partijen maakten geen verkoopprijs bekend.

De Antwerpse investeringsmaatschappij Buysse & Partners versterkt met de aankoop van het BP-gebouw zijn vastgoedportefeuille met iconische gebouwen uit diverse sectoren. Zo is het al eigenaar vaan het Hilton Antwerp Old Town, het prestigieuze hotel in het oude 'Grand Bazar'-gebouw aan de Antwerpse Groenplaats, en van een strategisch gelegen site met opslag en kantoren aan het Albertkanaal.

Buysse & Partners werd in september 2008 opgericht door Frank Buysse, zoon van graaf Paul Buysse. Het bedrijf positioneert zich als een 'belangrijke alternatieve financieringspartner voor de realisatie van groeiplannen voor Belgische familiale ondernemingen'.

De BP-Building was het eerste gebouw in Europa waarvoor gebruik werd gemaakt van een ophangsysteem met niet-dragende gevelwanden.