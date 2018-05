Bouwgroep Besix neemt interieurspecialist Flamant over

Flamant, opgericht in 1978 en sinds 2007 hofleverancier, ontwerpt en verkoopt allerlei interieurproducten, zoals meubelen, verlichting, decoratie en wandbekleding.

Het bedrijf heeft zes eigen winkels (vijf in België en één in Parijs), en zijn producten worden verkocht in meer dan 200 winkels wereldwijd. Op het hoogtepunt, in 2008, boekte Flamant een omzet van 44 miljoen euro.

"In de nasleep van de economische crisis was het bedrijf echter genoodzaakt herstructureringen door te voeren, wat zorgde voor een forse daling van het omzetcijfer", luidt het in een persbericht.

Volgens gegevens op de website van de Nationale Bank bedroeg de omzet in 2016 nog zowat 32 miljoen euro. Er werd toen ook een verlies in de boeken geschreven. Flamant startte vervolgens een procedure van gerechtelijke reorganisatie, en wordt nu dus overgenomen door Besix. Financiële details worden niet vrijgegeven.

Besix wil de interieurspecialist opnieuw laten groeien. Oprichter Alex Flamant blijft aan boord als creatief directeur.

Kurt Moons, die eerder aan het hoofd stond van ondernemingen als Brantano, Santana en de Eddy Merckx Group, wordt aangeduid als nieuwe CEO.