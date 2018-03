Besix stapt in stadsverblijfproject A-Stay met Ben Van Loo (A-Star Group)

"Wij leveren onze expertise in de verhuur van vastgoed en Besix zijn international network en bouwkennis", aldus Van Loo, die drie jaar geleden Xior (studentenhuisvesting) naar de beurs bracht. De aankondiging gebeurde op het luxueuze yacht Sea Baltic, dat aangemeerd ligt in Part Canto in Cannes. Daar vindt de Mipim-vastgoedbeurs plaats.

Van Loo liep al een jaar met het idee zo'n 5000 woongelegenheden te ontwikkelen voor de verhuur op korte termijn tot maximum een jaar. De bewoners van de studio's van gemiddeld 18 vierkante meter kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke oppervlakte en diensten, zoals schoonmaak, catering en dergelijke. Daarvoor moeten ze betalen naargelang hun wensen. De doelgroep zijn expats, toeristen en tijdelijke verblijvers.

"De diensten zullen we aanbieden via onze app", zegt Van Loo, eigenaar van de A-Star group. "Deuren openen via gezichtsherkenning en alle kosten worden via domotica berekend. Ook inchecken kan via de app."

Een eerste project is in aanbouw in Antwerpse Pelikaanstraat, naast de Diamantbeurs. Andere volgen in Diegem, het Turkse Bursa en de Moldavische hoofdstad . Er wordt gekeken naar nieuwe projecten in de stationsbuurten van Amsterdam, Parijs en andere steden. A-Stay heeft de ambitie een internationale marktleider te worden in deze niche.

Eric Thoelen, CEO van A-Star Group: "Zo'n idee wordt echter snel gekopieerd als het succes heeft. Daarom moet het snel gaan. Besix zal dat mee mogelijk maken."

A-Star Group brengt het project onder in A-Stay, waar het net als Besix 50 procent in handen heeft. De andere vastgoedprjecten blijven onder A-Star Group. Rik Vandenberghe, sinds een jaar CEO van Besix Group, kondigt aan dat een holding 'van zo'n 2 tot 300 miljoen euro' de projecten zal overkoepelen. Per project is er een operationele vennootschap, die door lokaal management zal beheerd worden.

"Voor het overkoepelende fonds zullen we naar institutionale financiele partners zoeken", aldus Vandenberghe.

"Voor Besix is dit een belangrijke diversificatie, naast de bouw, het vastgoed en de projecten. Het is niet de bedoeling dat we elk project zelf bouwen. Als een lokale aannemer dat goedkoper en beter kan, laten we hem dat werk doen."