Besix bouwt 'oneindige brug' in Dubai

De brug van 295 meter over de Dubai Creek zal de vorm van een lemniscaat of liggende acht hebben, het wiskundige symbool voor oneindigheid.

De lokale Besix-dochter Six Construct maakte het contract voor het Sindagha-brug-project bekend. De Sindagha-brug zal de derde grote brug zijn over het kanaal van Dubai dat Besix in 2016 opleverde. Bij die eerdere werken werd de kreek uitgebreid tot een volledig bevaarbaar kanaal.

De nieuwe brug met zes rijvakken in elke richting en voetgangersgedeelte maakt deel uit van het lopende project voor een corridor van 13 kilometer doorheen het emiraat. Het design is gebaseerd op het wiskundige symbool voor oneindigheid en bestaat uit een architecturale boog.

De top van die boog ligt op 42 meter, de brug zelf is 15 meter hoog. Besix haalde het in de biedstrijd van Acciona uit Spanje en een Chinees en een lokaal bouwbedrijf. De bouw moet in 2022 rond zijn.