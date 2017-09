Belgen geloven sterk in immer stijgende huizenprijzen

In Europa heeft bijna 20 procent van alle huizenbezitters moeite met de maandelijkse hypotheeklasten. In ons land is dat volgens de enquête door ING 16 procent. Nederland scoort opvallend goed. Bij onze Noorderburen vindt slecht 4 procent van de huizenbezitters het moeilijk om aan de maandelijkse verplichtingen te voldoen. Negatieve uitschieter is Turkije, waar 37 procent betalingsmoeilijkheden ondervindt.

De meeste huiseigenaren (59 procent) in Europa zijn het eens over de richting waarin de huizenprijzen in hun buurt zich de komende twaalf maanden ontwikkelen: omhoog. Alleen de Britten en de Italianen zijn iets minder positief. Gezien de prijsontwikkelingen in die landen is dat volgens ING niet verrassend. In het Verenigd Koninkrijk zwakken de prijsstijgingen af, terwijl huizenprijzen in Italië het jongste jaar gemiddeld helemaal niet gestegen zijn. De Luxemburgers tonen zich dan weer bijzonder optimistisch: 86 procent rekent op een prijsklim. In ons land is dat 59 procent, tegenover 65 procent in 2016.

Een derde van de Europeanen onderschrijft de stelling dat huizenprijzen nooit zullen dalen. Bij de Nederlanders, die uit een zware vastgoedcrisis komen, is dat slecht 13 procent. Ons land scoort erg hoog met 45 procent van de respondenten die meent dat de prijzen nooit zullen dalen. Alleen in Luxemburg (56 procent) en Turkije (59 procent) is er nog een groter geloof in het altijd opwaartse pad van de huizenprijzen.