'Belg wil 20 procent meer betalen voor goed bereikbare woning'

Files en slechte bereikbaarheid bemoeilijken de verkoop van één op de drie woningen die in ons land te koop staan. Dat is geen toeval, want terwijl vroeger oppervlakte en tuin doorslaggevend waren bij de aankoop van een woning, is vandaag mobiliteit de allesbepalende factor. Meer nog: de Belg is bereid om tot een vijfde - of zo'n 50.000 euro - meer te betalen voor een woning als ze goed gelegen is qua woon-werkverkeer. Dat stelt Century 21 Benelux, op basis van een marktanalyse van haar vastgoedtransacties in 2016.

Geraak ik vlot van thuis naar mijn werk, en omgekeerd? En raken de kinderen makkelijk op school? Die vragen willen almaar meer Belgen positief beantwoord zien bij hun zoektocht naar een eigen stek. Terwijl tot voor kort een mooie, grote tuin - liefst zuidelijk georiënteerd - de doorslaggevende factor was bij quasi elke vastgoedtransactie, speelt vandaag de bereikbaarheid een doorslaggevende rol. Woon-werkverkeer is dé bepalende factor geworden, gevolgd door de nabijheid van scholen en winkels.

Uit een marktanalyse, uitgevoerd op basis van de verkopen van de grootste residentiële vastgoedspeler in ons land in 2016, blijkt alvast dat drie op de tien woningen (28%) in ons land tegenwoordig moeilijk verkocht raken omdat ze slecht gelegen zijn. Specifiek in Vlaanderen gaat het om vier op de tien (40%) woningen. Voor Brussel zijn er geen precieze cijfers, maar weegt de ligging volgens de 32 Brusselse vastgoedkantoren van Century 21 minstens even zwaar door. In Wallonië stelt het probleem zich iets minder, maar gaat het toch nog altijd om bijna twee op de tien (17%) woningen die moeilijk verkocht raken omwille van de slechte ligging.

Half uur file is de limiet

Opmerkelijk: kopers zijn tegenwoordig bereid om tussen de 10 en 20 procent meer te betalen voor een woning die goed gelegen is. Dat komt al gauw neer op 50.000 euro. Vooral in stedelijke gebieden is de Belg bereid méér te betalen voor een goede ligging, al speelt dit ook in almaar meer gemeenten een belangrijke rol.

Zodra de filetijd van en naar het werk meer dan een kwartier bedraagt en oploopt tot een half uur, is de kans groot dat potentiële kopers afhaken, blijkt eveneens uit de analyse van 182 vastgoedkantoren.

