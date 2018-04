'Belg steeds vaker op zoek naar goed beveiligde woning'

Tien jaar geleden moest een huis voor de Belg vooral groot zijn. Vandaag speelt energie een belangrijke rol. Maar niet enkel energie, ook het veiligheidsaspect wint aan belang.

"Na energiezuinigheid is veiligheid echt een nieuwe parameter aan het worden die meespeelt in het beslissingsproces om een woning al dan niet te kopen. Bovendien is veiligheid niet alleen meer van belang bij eigenaars van landelijk gelegen villa's, ook voor bijvoorbeeld een dakappartement is men bekommerd om de veiligheid", verduidelijkt Isabelle Vermeir, CEO van Century 21 Benelux.

Vastgoedgroep Century 21 Benelux werkte voor haar onderzoek samen met Verisure, marktleider in bewaakte alarmsystemen.

Hoewel in de meeste woningen die vandaag op de markt komen nog geen alarmsysteem is geïnstalleerd, gaat de zoekende Belg weleens preventief te werk. Sommige kandidaat-kopers laten namelijk zelfs al een alarm installeren, nog voor ze verhuisd zijn.

Bij één op de tien kopers speelt het veiligheidsaspect nu al mee in de keuze om een woning al dan niet te kopen. In grote steden, zoals Brussel, stijgt dat aantal soms zelfs tot één op de twee kandidaat-kopers, blijkt uit een rondvraag bij vastgoedmakelaars.

Volgens CEO Isabelle Vermeir raken goed beveiligde woningen trouwens vlugger verkocht.

Wie investeert in beveiliging, wordt daar overigens onrechtstreeks voor beloond. Want uit cijfers blijkt dat het aantal inbraakpogingen bij beveiligde woningen in 2017 met ruim 12 procent afnam in vergelijking met een jaar eerder.

Nog volgens de studie van de vastgoedgroep blijkt dat de meeste inbraakpogingen plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (65 procent), gevolgd door Wallonië (21 procent) en Vlaanderen (14 procent).

Op maandag en zaterdag word het vaakst ingebroken. November en december zijn de meest 'inbraakgevoelige' maanden.