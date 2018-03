Bart De Wever (N-VA) en Wouter Van Besien (Groen) paaien de vastgoedsector

Het ging er af en toe behoorlijk bitsig aan toe in het eerste persoonlijke debat tussen de Antwerpse burgemeester en de uitdager van de gemeenteraadsverkiezingen, Wouter Van Besien (Groen). Die laatste verweet de N-VA-voorzitter dat hij slechts met een partij (LIG) in zee stapte voor de ontwikkeling van de Slachthuissite.

"Ze hadden nu eenmaal de helft van de gronden in handen, naast de andere eigenaar, de stad", antwoordde De Wever. Op de rechtstreekse vraag van De Wever, "Noemt u mij corrupt?", kwam geen duidelijk antwoord van Van Besien.

Los van het gehakketak over twee concrete vastgoeddossiers, waren beide politici het over heel wat zaken eens. Allebei willen ze minder auto's in de stad (De Wever wat minder dwingend), meer groene ruimtes en de overkapping van de ring, hoewel de burgemeester aanhaalde dat hij voor de realisatie van dit dossier meer kan realiseren dan zijn tegenhanger.

'Nood aan steun van Vlaamse en federale regering'

"Tien jaar geleden had Antwerpen amper politiek gewicht in Brussel", stelde hij. "Men zegt dat nu het tegendeel het geval is en er een rechtstreekse telefoonlijn is tussen Antwerpen en Brussel, maar dat wil ik bevestigen noch ontkennen. De Vlaamse regering heeft al 1 miljard gereserveerd, naast het kwart miljard van de stad. Maar Antwerpen heeft in de volgende jaren miljarden nodig heeft om de vele projecten te realiseren. Dan is er nood aan steun van de Vlaamse en de federale regering."

De Wever en Van Besien waren ook vrij positief over het idee dat de stad gronden ter beschikking zou stellen en de bewoners dan enkel de gebouwen zouden kopen voor een beperkte periode. Aan het einde zijn de gronden dan weer volledig in handen van de stad.

"Dat zou de prijs van de woningen met een derde doen dalen, omdat de koper enkel voor het gebouw betaalt", aldus De Wever, die er echter onmiddellijk aan toevoegde dat dit voor veel Vlamingen gevoelig ligt, omdat ze de volledige eigendom van een woning wensen. Hij laat zo'n aankoopprocedure onderzoeken door de stadsbouwmeester.

Het viel op hoe Van Besien zich openstelde voor gesprekken met de privésector over de uitbreiding van woningarsenaal. Hij wil in vijftien jaar 20.000 nieuwe woningen en 40.000 duurzame renovatiewoningen in de stad laten ontwikkelen. "Dat zal de vastgoedsector jobs bezorgen", poneerde hij.

Minder duidelijk was de groene politicus over de vraag hoe hij zijn streefdoel van twee op drie betaalbare woningen in de vastgoedprojecten wil realiseren.

Haven

Het grote verschilpunt tussen beide politici ging niet zozeer over het hoofdthema van de avond, vastgoed, maar wel over de haven. Dat thema kwam helemaal aan het einde ter sprake. Van Besien kantte zich tegen de uitbreiding van de haven via de inplanting van het Saeftinghedok, waarover de Vlaamse regering binnenkort zal beslissen.

"Die uitbreiding zal vooral containertrafieken aantrekken en die hebben minder toegevoegde waarde in vergelijking met andere trafieken", stelde hij. "Een Saeftinghedok creëert ook zware mobiliteitsproblemen." Van Besien stelt dat de haven van Antwerpen moet inbreiden en samenwerken met Zeebrugge en Rotterdam om de nieuwe trafieken op te vangen.

"De groei van de Antwerpse haven realiseren in Rotterdam, dat zullen de Nederlanders graag doen", repliceerde De Wever. "'Ik wil meer van dit en minder van dat', zo werkt dat niet. De rederijen zijn sterk geconcentreerd. Als ze niet in Antwerpen kunnen groeien, dreigt de haven alles te verliezen. Er hangen 150.000 jobs van af."

Verkommerde buurten

In de vragenronde maakte De Wever zich sterk dat hij op federaal en Vlaams niveau wil werken aan de te complexe fiscale regels voor vastgoed. Hij kreeg ook een vraag over de wenselijkheid van partijgenoot en Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans' voorstel om het kadastraal inkomen aan te passen aan de realiteit.

Dat zou vooral de stadsinwoners in verkommerde buurten met een te hoog KI ten goede komen. "Een politiek delicate kwestie", kon er enkel van af. "Voor bepaalde straten zou het misschien kunnen."