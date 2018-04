Antwerpse vastgoedmakelaar EPMC weer op het goede spoor

EPMC, de voormalige marktleider in Antwerps kantoorvastgoed, zag zijn omzet in 2017 stijgen van 930.000 naar 1,3 miljoen euro. Uit de nettowinst van 340.000 euro en de ebitda van 410.000 euro blijkt ook dat het een gezonde groei was.

"We zijn er weer bovenop", klinkt het geruststellend bij gedelegeerd bestuurder Frank Valkeneers.

EPMC verkreeg in 2014 in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO) uitstel van betaling tegenover zijn schuldeisers. Dat gebeurde nadat EPMC een schuld van bijna 2 miljoen euro had moeten afboeken op AMCA, de grootste kantoorrealisatie ooit in Antwerpen. Op die bijna 100.000 vierkante meter huisden onder meer het toenmalige Havenhuis, de belastingdienst en een hotel.

In 2012 dook het eigen vermogen van EPMC 2,5 miljoen in het rood. Oprichter André Schlomer verkocht in 2013 een kwart van EPMC aan Valkeneers, die gedelegeerd bestuurder werd en de sanering startte. De overige aandelen waren toen in handen van Herman Van Thillo (ex-voorzitter Spaarkrediet), die geleidelijk alle aandelen verkocht aan Velkeneers (51 procent) en diens collega-gedelegeerd bestuurder David De Clercq.

Het eigen vermogen werd opnieuw positief in 2016 en bedroeg vorig jaar 350.000 euro (op een balanstotaal van 1,1 miljoen). Er werken tien personen. Het grootste project dat EPMC aanbiedt, is Business Park Gate 7, of 53.000 vierkante meter kmo-units, labo's en showrooms in Kontich. "Vastgoedontwikkeling behoort definitief tot het verleden", meldt Velkeneers.