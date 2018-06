Aldi investeert in Brussels vastgoed

Aldi gaat 40 miljoen euro investeren in negen Brusselse projecten. Sinds 2010 investeerde de hard discounter al 30 miljoen euro in de vernieuwing van zijn Brusselse stadswinkels.

De nieuwe winkel op de Waversesteenweg in Oudergem is er een op maat van de wijk, de stadsbewoners en de drukke straat waarop die zich bevindt. De klanten kunnen hun auto stallen op een parking op straatniveau. Daarbij worden 51 nieuwe appartementen gebouwd.

Het project maakt deel uit van de 40 miljoen euro die Aldi nog tot 2020 investeert in Brusselse projecten die samen goed zijn voor 42 extra jobs en 69 extra woningen.

Behalve in Oudergem wordt er volgende week een nieuwe winkel geopend in Ukkel en zijn er ook plannen voor winkels in Vorst, Anderlecht, Laken, Schaarbeek en Koekelberg. "De meerwaarde is dat we met de vergunnende overheid in dialoog gaan om samen tot een gepast project te komen", zegt Dieter Snoeck, woordvoerder bij Aldi.

"De vrijstaande supermarkt naast een steenweg is onze standaardwinkel, maar in onze Brusselse winkels gaan we heel creatief te werk. Die creativiteit zit soms in de appartementen of in ecologische inspanningen zoals groene daken en zonnepanelen", verduidelijkt de woordvoerder. Momenteel telt Aldi al 20 winkels in het Brusselse gewest.