AG Insurance nieuwe eigenaar van Brusselse IT Tower

De voormalige ITT Tower, genoemd naar de Amerikaanse vennootschap die in 1968 de opdracht gaf voor de constructie van het gebouw, werd begin 2000 omgedoopt tot de IT Tower en ligt aan de Louizalaan 480-482, net achter de abdij Ter Kameren. In de 102 meter hoge kantoortoren zijn meer dan 21.400 vierkante meter kantoorruimte en 331 ondergrondse parkeerplaatsen. De meeste bedrijven die er gevestigd zijn, komen uit de consultancy-, de bank- of de juridische sector. Op de benedenverdieping bevindt zich het Callens Café en op het dak van de toren prijkt het bekende restaurant Villa in the Sky van sterrenchef Alexandre.

AG Real Estate kocht de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap die de erfpachtrechten bezit op de kantoortoren. Aan het einde van de erfpachtrechten geniet de vennootschap die de rechten bezit tot 2119 een recht van opstal toegekend door de stad Brussel. De onderhandelingen met de verkopers sleepten een jaar aan.

"Binnenkort bestaat de IT Tower vijftig jaar en we zijn ervan overtuigd dat dit gebouw dankzij AG Real Estate nog tientallen jaren een topgebouw zal zijn in Brussel", zei Amand Benoît D'Hondt van AG Real Estate.

Voor die transactie werd AG Real Estate geadviseerd door JLL en Baker & McKenzie.

AG Real Estate is voor 100 procent een dochteronderneming van AG Insurance. Het heeft een vastgoedportefeuille van ongeveer 6 miljard euro.