'90 procent van appartementen aan de kust is verouderd'

Achter de mooie gevels uit het begin van de 20e eeuw die onze hoofdstad rijk is, gaan vaak kwaliteitsvolle, eigentijdse woonprojecten schuil. Iets wat je nauwelijks vermoedt als je er voorbij wandelt op straat. Architecte Alizée Dassonville is verantwoordelijk voor zo'n juweeltje in een levendige buurt in Vorst. Ze tekende een origineel parcours uit in een typisch driekamerappartement.