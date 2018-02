'1.900 extra jobs in bouwsector'

Strijp-S, het nieuwe woongedeelte in Eindhoven, krijgt een groene toets. Stefano Boeri Architetti, het architectenbureau dat het beroemde verticale bos in Milaan bouwde, zorgt voor een groene woontoren van zeventig meter hoog.

De uitgeleefde rijwoning in het centrum van Beveren was het ideale uitgangspunt voor opdrachtgevers Ditte en Nicolas. Het huis was bouwvallig, maar de basis was prima, met hoge plafonds en veel mogelijkheden. De architecten van Van Halewyck & Marco begeleidden hen van start tot finish.