IMF-leden waarschuwen voor dreigende risico's voor globale groei

De internationale financiële instelling voorspelde eerder deze week dat de globale groei 3,9 procent zal bedragen in 2019. Maar het waarschuwde ook al voor risico's als de toenemende schuld en protectionisme.

Een toename in investeringen en handel leidt in de nabije toekomst tot sterke, breder gedragen groei, zegt het Internationaal Monetair en Financieel Comité, het ministeriële comité van 24 landen dat de Raad van Gouverneurs adviseert, in zijn slotcommuniqué. "Maar groeiende financiële kwetsbaarheid, toenemende wrijvingen over handel en geopolitieke spanningen, en een historisch hoge schuld bedreigen de globale groeivooruitzichten."

Een verouderende bevolking en beperkte productiviteitsgroei maken het nog belangrijker om deze kans, die de huidige groei biedt, te gebruiken en "de huidige opleving te ondersteunen met beleid en hervormingen, de veerkracht te vergroten en groei op middellange termijn te bevorderen ten bate van iedereen." Het IMF wees deze week onder meer de VS met de vinger vanwege zijn toenemende overheidsschuld.

IMF-baas Christine Lagarde zei wel dat er een "duidelijk momentum voor dialoog was" over handelskwesties tijdens de lentemeeting.