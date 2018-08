Huurprijs winkelpanden keldert in steden

Verschillende evoluties liggen aan de grondslag van die dalende huurprijzen, niet in het minst de opmars van e-commerce. Daarnaast spelen voetgangerszones, langdurige werken of een gebrek aan parkeergelegenheid mee. 'Door die combinatie van factoren moeten eigenaars van winkels in de steden meer toegevingen doen om een huurder te houden of binnen te halen', zegt Boris van Haare, retail partner bij Cushman & Wakefield.

In kleine steden zijn er prijsdalingen van 10 tot 30 procent. Op toplocaties als de Nieuwstraat in Brussel houden de prijzen voor de kleinere panden stand. In die grote steden zijn er wel belangrijke prijsdalingen van 15 à 30 procent voor grote winkeloppervlaktes. Op de markt van de shoppingcenters en de retailparken buiten de stad zijn de prijzen nog stabiel. 'Ze hebben het voordeel dat ze veel gemakkelijker bereikbaar zijn met de auto en voldoende en gratis parkeergelegenheid aanbieden', zegt Van Haare.