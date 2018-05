Het vak van fleetmanager verandert: 'We worden mobiliteitsmanagers'

De grootste zorg van de fleetmanager? "De evolutie van de fiscaliteit, die onbeheersbaar is geworden", meent Dominique Wilkin, de voorzitter van de vakvereniging Fleet Corner. Elk jaar of om de twee jaar verandert het fiscale kader van de bedrijfswagen. Fleetmanagers moeten de lijsten van de bedrijfswagens die ze aan het personeel aanbieden, telkens aan die veranderende fiscaliteit aanpassen. En soms moeten ze zelfs gokken op de toekomst, met het risico dat ze geld verliezen, "want de contracten voor een auto hebben een looptijd van drie tot vier jaar", verduidelijkt Wilkin.

