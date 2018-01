Herstructurering Carrefour is een 'sociaal bloedbad'

De Vlaamse regering staat klaar om de getroffen werknemers van Carrefour te helpen in de zoektocht naar een nieuwe job. Dat heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters gezegd in een reactie op het nieuws over het transformatieplan bij de warenhuisketen. De vakbonden zijn erg hard geschrokken van de aangekondigde herstructurering bij Carrefour. Kristel Van Damme van vakbond LBC noemt het 'een sociaal bloedbad. Het is heel duidelijk dat zich hier drama's zullen afspelen.'

'We hadden een lightversie van Frankrijk verwacht'

De bonden klagen ook dat de directie niet duidelijk is in haar communicatie over wie allemaal getroffen zal worden. 'Amateurisme', zegt Jan De Weghe van BBTK. 'De directie toont een gebrek aan emoties. Dit komt veel harder aan dan verwacht.'

De bonden merken ook op dat België procentueel harder getroffen wordt dan Frankrijk, waar er een plan van vrijwillig vertrek komt voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel en enkel sprake is van inkrimpingen van hypermarkten en geen sluitingen. 'We hadden een lightversie van Frankrijk verwacht, maar het tegendeel blijkt waar', zegt Tom Van Droogenbroeck van ACLVB. De vakbonden gaan nu in sneltempo met de directie onderhandelen.

'De aangekondigde ontslagen bij Carrefour zijn een zware klap voor de werknemers, met een aantal persoonlijke drama's', stelt Muyters (N-VA). 'Met de VDAB staan we klaar om de mensen te helpen en zo snel mogelijk naar een andere job te leiden. We moeten zo snel als mogelijk hun competenties kunnen inschatten, zodat we hen ook snel de gepaste begeleiding kunnen geven.'

Carrefour wil twee structureel verlieslatende hypermarkten sluiten: Genk en Belle-Île in Angleur.

Grondig onderzoek naar alternatieven

Het stadsbestuur van Genk betreurt de geplande sluiting van de Carrefour Hypermarkt in Shopping I in Genk. Het is een zware klap voor Genk op het vlak van economie en tewerkstelling. De vestiging telt zo'n tachtig werknemers en speelt al jaren een belangrijke functie in het centrum van Genk.

'Wat betreft omgaan met slecht economisch nieuws, hebben we in Genk helaas heel wat ervaring, maar we blijven strijdvaardig. Stad Genk wil mee de schouders zetten onder elke mogelijke oplossing en heeft daarrond al contacten gehad met Wereldhave, de beheerder van Shopping I. We willen in overleg met Carrefour nagaan of er alternatieven zijn voor een sluiting, zoals bijvoorbeeld een franchise of verkleining', reageert burgemeester Wim Dries (CD&V).

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vraagt dat de wet-Renault snel wordt opgestart bij de herstructureringsplannen van Carrefour en zal er zelf op toezien dat er een 'grondig onderzoek komt naar alternatieven' voor de ontslagen. De CD&V-vicepremier laat ook weten mee te leven met de getroffen werknemers en hun gezinnen. Hij keert vervroegd terug van het Wereld Economisch Forum in Davos.

'Samenzitten met bonden en directie'

De wet-Renault regelt de procedure bij collectief ontslag. Een bedrijf dat een groot aantal werknemers wil ontslaan, moet volgens die wet eerst een uitgebreide informatie- en consultatiefase doorlopen en daarna onderhandelen over de vergoeding die ontslagen werknemers krijgen.

'Bij een dergelijke herstructurering is de eerste fase erg belangrijk. Het is mogelijk dat jobs kunnen gered worden door de overname van bepaalde vestigingen', maakt Peeters zich sterk. De minister zal er zelf op toezien dat er een grondig onderzoek komt naar alternatieven. 'De ervaring leert dat een bemiddelaar essentieel is en zo vlug mogelijk ingeschakeld moet worden. Ik zal samen met de premier samenzitten met de bonden en directie van Carrefour', zegt hij.