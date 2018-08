Financieel centrum én innovatiehub: Hongkong vindt zichzelf opnieuw uit

Grote buur Shenzhen staat bekend als de hardwarehoofdstad van de wereld, Hongkong wil de creativiteit leveren die nodig is om innovatieve producten te maken die in Shenzhen kunnen worden geproduceerd. Hongkong staat van oudsher bekend als het financiële centrum van Azië, maar de stadstaat wil van de creatieve industrie een bijkomend speerpunt maken. De overheid injecteerde sinds 2009 zeshonderd miljoen plaatselijke dollars (66 miljoen euro) in CreateSmart Initiative, een project dat financiële steun geeft aan de ontwikkeling van creatieve industrieën.

...