Ziekenhuis gefinancierd via crowdfunding

Het ziekenhuis is op 29 juni geopend en de helft van het bedrag dat daarvoor nodig was - een flinke 20,6 miljoen euro - is gerealiseerd via crowdfunding.

De Admiraal De Ruyter Crowdfunding was de meest succesvolle crowdfundactie van 2016. De ZIB (Zeelands Investment Beheer) haalde in een jaar tijd 10,6 miljoen euro op. Opvallend: de Zeeuwen waren vragende partij om een ziekenhuis in hun streek - en in hun taal - te hebben. Zeven op de tien investeerders komt dan ook uit Zeeland.

Delen De Zeeuwen waren vragende partij om een ziekenhuis in hun streek - en in hun taal - te hebben.

Meer dan 650 particulieren en zakelijke investeerders hebben hun schouders onder dit project gezet. 45 procent daarvan komt van het schiereiland Walcheren (waar ook Vlissingen ligt) en slechts 30 procent van de investeerders komt van buiten Zeeland. Via crowdfunding werd de helft van het bedrag binnengerijfd, Rabobank financierde de rest.

Dit is een haast volledig Zeeuws project geworden, want alle bedrijven die bij de renovatie van het gebouw betrokken waren, komen uit Zeeland. 'Goede zorg moet binnen handbereik zijn en voor iedereen toegankelijk zijn', klinkt het. 'Dit project is er gekomen dankzij de inspanning van heel veel Zeeuwen. Dit is een ziekenhuis voor en van Zeeland.'

Het nieuwe Admiraal De Ruyter Ziekenhuis voorziet alle zogenaamde planbare zorg: operaties, polikliniek, mammapoli en oncologie. In het ziekenhuis zijn er ook kinesisten en zelfs een apotheek. Ruimtes die niet gebruikt worden, zijn verhuurd aan buurzorg, een huisartsenpost, een huisartsenpraktijk, een kinesist, een apotheker en een psycholoog. Patiënten die nazorg nodig hebben kunnen er in een pension verblijven en er is ook ruimte voor een aantal studentenkamers.