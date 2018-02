Wall Street maakt een recordduik

In procenten gerekend was het geen recordduik en werden alleen de winsten van dit jaar weggeveegd in wat specialisten omschreven als een marktcorrectie. Maar in absolute cijfers gingen tijdens de sessie van maandag 1175 punten verloren (op het dieptepunt zelfs ongeveer 1600), wat duidelijk meer was dan de grootste dagverliesdag tijdens de bankencrisis van 2008, toen op 29 september 777,68 punten verloren gingen.

De Dow sloot uiteindelijk 4,6 procent lager op 24.345,75 punten. De brede S&P 500 leverde 4,1 procent in tot 2648,94 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 3,8 procent kwijt tot 6967,53 punten.

Vooral de vooruitzichten van hogere rentes, na een sterk Amerikaans banenrapport, drukten het sentiment.

Wells Fargo en Apple

Wells Fargo verloor dik 9 procent aan beurswaarde. De bank maakte bekend dat de boetes voor gesjoemel met rekeningen van klanten de winst met miljoenen zullen drukken. Het omvangrijke fraudeschandaal houdt de gemoederen bij de bank al lang bezig. Van de Federal Reserve mag Wells Fargo, tot het moment dat het de zaken weer op orde heeft, de balans niet verder laten groeien.

Techreus Apple verloor 2,5 procent ondanks een adviesverhoging. Ook een positief bericht over de muziektak van Apple haalde uiteindelijk niets uit. Volgens The Wall Street Journal staat Apple Music op het punt Spotify in te halen als grootste muziekstreamingdienst.

De euro was 1,2388 dollar waard, tegen 1,2407 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 2,5 procent tot 63,81 dollar.