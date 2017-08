Vertrouwen in Duitse economie krijgt flinke knauw door dieselschandaal

De stemming onder Duitse investeerders is in augustus sterker gedaald dan verwacht. Onder meer het steeds uitbreidende dieselschandaal in de belangrijke Duitse autosector speelt een rol. Dat blijkt uit de barometer van het ZEW-instituut uit Mannheim

De barometer peilt de stemming bij 213 institutionele beleggers en analisten. In augustus daalde de ZEW-index naar 10 punten, tegen 17,5 punten in juli. Analisten hielden rekening met een mildere daling naar 15 punten. Een cijfer boven nul betekent dat het aantal investeerders dat groei vooropstelt, groter is dan het aantal dat een krimp verwacht.

Volgens Achim Wambach, voorzitter van het onderzoeksinstituut ZEW, ligt het dieselschandaal, samen met andere elementen die wijzen op tekenen van verzwakking binnen de exportsector, aan de basis van het afnemende vertrouwen van beleggers in de grootste economie van Europa.

Zo moest Volkswagen Groep al voor 20 miljard euro voorzieningen aanleggen voor de fraudezaak. Bovendien maakte het Duitse weekblad Der Spiegel eind juli bekend dat ook een kartelonderzoek loopt tegen Audi (een bijna volle dochter van Volkswagen Group), BMW, Daimler, Porsche (eveneens een VW-dochter) en Volkswagen Groep.

Ondanks de nervositeit rond de Duitse autosector blijven de algemene prognoses voor de Duitse economische groei volgens de ZEW-voorzitter 'relatief stabiel op een vrij hoog peil', wat blijkt uit het maandelijkse rapport dat maandag door de Duitse centrale bank werd voorgesteld.

De Bundesbank rekent dit jaar op een grotere groei dan verwacht, dankzij een uitzonderlijk sterke industriële productie, export en binnenlandse consumptie.