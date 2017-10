Vanaf 2018 ook onbelast bijverdienen in de deeleconomie

Vorige week nog legde de regering vast dat werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 500 euro onbelast per maand kunnen bijverdienen voor occasionele dienstverlening aan particulieren: onder meer met verenigingswerk, bijvoorbeeld als sportcoach, maar ook voor buitenschoolse opvang of culturele activiteiten.

Die nieuwe regels gelden vanaf januari van volgend jaar ook voor wie bijverdient in de deeleconomie, zegt De Croo. Bijverdienen kan tot 6.000 euro per jaar. Voorwaarde is wel dat men gebruikt maakt van een erkend platform. Momenteel zijn dertig platformen erkend.

Het gaat onder meer om maaltijdleverdienst UberEats. Het bekende platform Airbnb staat niet op de lijst. De nieuwe regels zetten evenwel de deur open voor de online marktplaats voor verhuur van privéwoningen. Immers: ook deelplatformen die een 'combinatie' van diensten aanbieden, zoals bijvoorbeeld de verhuur van een kamer en het aanbieden van ontbijt, vallen onder het nieuwe systeem, voor zover ze erkend zijn. En dat is precies wat airbnb doet. 'We hopen dat dat een trigger is om zich te laten erkennen', zegt de woorvoerder van De Croo.

'Hiermee geven we de deeleconomie een extra boost. België was al het eerste land in Europa dat de deeleconomie stimuleerde via een laag belastingtarief van 10 procent. Met de invoering van het onbelast bijverdienen geven we de groeiende groep van mini-ondernemers meer vrijheid en kan de deeleconomie zich in ons land nog verder ontwikkelen', aldus nog De Croo.

