Urbain Vandeurzen start een nieuw investeringsfonds op

Een twintigtal gefortuneerde ondernemers en vermogende families brengen 250 miljoen bijeen in het nieuwe investeringsfonds Smile Invest, voluit Smart Money for Innovation Leaders. Grote bezieler is Urbain Vandeurzen, die in 2013 fortuin maakte met de verkoop van test- en simulatiespecialist LMS. Vandeurzen behoort tot de kerninvesteerders van Smile Invest, samen met Jan Toye, voormalig eigenaar van bierbrouwer Palm, en Vic Swerts, oprichter en eigenaar van lijmen- en PU-schuimproducent Soudal.

Smile Invest wil een fonds zijn voor innovatie kmo's die willen doorgroeien, maar het nodige geld niet vinden in Vlaanderen. "We spreken over investeringen van 10 tot 40 miljoen euro per bedrijf," zegt Vandeurzen. "Voor bedragen van die omvang moeten onze kmo's al te vaak aankloppen bij Angelsaksische fondsen. Wij willen dat gat in de financieringsmarkt vullen, niet alleen in Vlaanderen, ook in Nederland."

Dikwijls komen jong technologiebedrijven in financiële problemen omdat het snel moet gaan, volgens Vandeurzen. "Ze staan onder de wereldwijde competitieve druk. Smile Invest wil de miserie op voorhand uitsparen door mee te denken, schouder aan schouder. Dat moet vermijden dat een groot stuk van het potentieel als een soufflé in elkaar zakt. Eigenlijk willen wij gewoon betere en sterkere ondernemingen maken."

Gimv

In tegenstelling tot klassieke investeringsfondsen, heeft Smile Invest een onbeperkte looptijd. Dat laat toe om meerwaarden te herinvesteren. De wingewesten van Smile Invest worden de sectoren gezondheidszorg, consumentenproducten en -diensten, ICT en high tech. "De combinatie van digitalisering, big data, sensoren en software opent ongekende mogelijkheden in die domeinen," aldus Bart Cauberghe, lid van het driekoppige management van Smile Invest.

Opvallend zijn de links tussen Smile Invest en de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv. Vandeurzen was vijf jaar lang voorzitter van Gimv, tot maart vorig jaar. Hij wordt bij Smile Invest voorzitter van het investeringscomité, dat beslist over investeringen en verkoop van participaties. Eminent lid van dat investeringscomité is Dirk Boogmans, voormalig gedelegeerd bestuurder van Gimv. Cauberghe en de twee andere leden van het management van Smile Invest - Thomas Dewever en Ivo Vincente - komen ook van Gimv.

Bovendien ligt de strategie van Smile Invest in lijn met de Gimv-strategie, nog uitgedokterd door Vandeurzen zelf. Pittig detail: Vandeurzen heeft destijds zijn oog laten vallen op het overheidsbelang van 27 procent in Gimv. Maar de zaak ging niet door. Voor Vandeurzen is het geenszins de bedoeling om te wedijveren met Gimv . "We zullen Gimv in elk geval tegenkomen op ons pad. Dat kan als concurrent, maar net zo goed als partner. Als een dossier te groot is voor elk van ons, kunnen we samen investeren. Ik sta daarvoor open."